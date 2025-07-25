Невідомо, чи є смерті російських топпосадовців результатом гніву Путіна, але що їх більше, то менше шансів, що це випадковості

Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation

Ротація еліт стала регулярним явищем у Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Смерть міністра транспорту РФ Старовойта може бути знаком посилення репресивного характеру режиму в спробі компенсувати його дедалі більшу нестабільність, оскільки вертикаль влади Путіна послаблюється на тлі відсутності успіхів у війні.



