"Ротація еліт" в РФ: працювати на режим Путіна стає дедалі небезпечніше
Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation
Ротація еліт стала регулярним явищем у Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Смерть міністра транспорту РФ Старовойта може бути знаком посилення репресивного характеру режиму в спробі компенсувати його дедалі більшу нестабільність, оскільки вертикаль влади Путіна послаблюється на тлі відсутності успіхів у війні.
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