Настало время малых альянсов. Вот, зачем мы их создаем

Если согласиться, что интеграции в Евросоюз и НАТО – это частные случаи, то меня всегда интересовало, почему мы постоянно просимся, чтобы нас куда-то взяли, если мы вполне можем что-то создавать сами и вести за собой. Поэтому, когда я стал министром, начал реализовывать стратегию малых альянсов.

И вот мы сделали очередной шаг – официально основали сегодня в Киеве новый трехсторонний альянс Украины, Великобритании и Польши. Благодарен британской коллеге Лиз Трасс и польскому коллеге Збигневу Рау за поддержку этой инициативы. Последние детали "дотачивали" буквально сегодня в течение дня. Но нам все удалось, потому что мы все этого желали.

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Верю, что в исторической перспективе новая ось Лондон-Варшава-Киев внесет важный вклад в укрепление Балто-Черноморского пространства и создание новой геополитической реальности в нашей части Европы.

Конечно, на противодействие текущим вызовам сегодня идет все рабочее и личное время. Но жизнь – не только решение сегодняшних проблем. Мы не забываем о долгосрочных стратегических задачах Украины и продолжаем воплощать в жизнь стратегию проактивной внешней политики. Если из-за российских угроз мы откажемся от долгосрочного курса и позволим России затянуть нас в непрерывное реагирование на их требования и угрозы, мы никогда не сможем победить.

Только проактивные действия на долгосрочную перспективу способны коренным образом переломить ход этой гибридной войны. Создание нового трехстороннего альянса – именно такой шаг.

На карте ниже вы можете увидеть, как новый формат встраивается в нашу широкую стратегию малых альянсов Украины – Люблинский треугольник, Ассоциированное трио, Квадрига с Турцией.

Система малых альянсов способна уже сегодня быстро решать сиюминутные проблемы. Усиливать обороноспособность. Воплощать выгодные экономические проекты. Развивать транспортную инфраструктуру. Укреплять энергетическую сохранность. Противодействовать совместно гибридным угрозам.

У участников этих объединений нет проблем с четким пониманием угроз и шагов, необходимых для эффективного противодействия этим угрозам. Здесь все на доверии и простом вопросе "Говори, что нужно делать?".

У нас есть стратегия, мы идем вперед. Мы в центре, а не на периферии. Кризис пройдет, а Украина останется – сильный, с сильными альянсами.

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