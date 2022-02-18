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Настало время малых альянсов. Вот, зачем мы их создаем

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Настало время малых альянсов. Вот, зачем мы их создаем

министр иностранных дел Украины
18.02.2022, 07:38

Только проактивные действия на долгосрочную перспективу, а не ожидания, способны коренным образом переломить ход этой гибридной войны

Если согласиться, что интеграции в Евросоюз и НАТО – это частные случаи, то меня всегда интересовало, почему мы постоянно просимся, чтобы нас куда-то взяли, если мы вполне можем что-то создавать сами и вести за собой. Поэтому, когда я стал министром, начал реализовывать стратегию малых альянсов.

И вот мы сделали очередной шаг – официально основали сегодня в Киеве новый трехсторонний альянс Украины, Великобритании и Польши. Благодарен британской коллеге Лиз Трасс и польскому коллеге Збигневу Рау за поддержку этой инициативы. Последние детали "дотачивали" буквально сегодня в течение дня. Но нам все удалось, потому что мы все этого желали.

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Верю, что в исторической перспективе новая ось Лондон-Варшава-Киев внесет важный вклад в укрепление Балто-Черноморского пространства и создание новой геополитической реальности в нашей части Европы.

Конечно, на противодействие текущим вызовам сегодня идет все рабочее и личное время. Но жизнь – не только решение сегодняшних проблем. Мы не забываем о долгосрочных стратегических задачах Украины и продолжаем воплощать в жизнь стратегию проактивной внешней политики. Если из-за российских угроз мы откажемся от долгосрочного курса и позволим России затянуть нас в непрерывное реагирование на их требования и угрозы, мы никогда не сможем победить.

Только проактивные действия на долгосрочную перспективу способны коренным образом переломить ход этой гибридной войны. Создание нового трехстороннего альянса – именно такой шаг.

На карте ниже вы можете увидеть, как новый формат встраивается в нашу широкую стратегию малых альянсов Украины – Люблинский треугольник, Ассоциированное трио, Квадрига с Турцией.

Настало время малых альянсов. Вот, зачем мы их создаем

Система малых альянсов способна уже сегодня быстро решать сиюминутные проблемы. Усиливать обороноспособность. Воплощать выгодные экономические проекты. Развивать транспортную инфраструктуру. Укреплять энергетическую сохранность. Противодействовать совместно гибридным угрозам.

У участников этих объединений нет проблем с четким пониманием угроз и шагов, необходимых для эффективного противодействия этим угрозам. Здесь все на доверии и простом вопросе "Говори, что нужно делать?".

У нас есть стратегия, мы идем вперед. Мы в центре, а не на периферии. Кризис пройдет, а Украина останется – сильный, с сильными альянсами.

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