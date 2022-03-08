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НАТО, ООН, ОБСЕ, Гаага. Оказалось, что все эти организации бессильны против грубой силы

Цей матеріал також доступний українською
НАТО, ООН, ОБСЕ, Гаага. Оказалось, что все эти организации бессильны против грубой силы

писатель, бизнесмен
08.03.2022, 14:52

О, чудесный новый мир...

Уже понятно, что блицкриг у россиян не получился.

Ни один большой город россияне не взяли, вчера "непобедимую армию России" пинками выгнали из Николаевского аэропорта.

Из областных центров в руки оккупантов попал только многострадальный Херсон, но, если честно, то в его названии мне тоже слышится какой-то намек. А жители Херсона, несмотря на ситуацию, выходят на улицы с украинскими флагами и твердо указывают направление следования для российского корабля.

У россиян колоссальные потери в силе и живой технике. По экономике нанесен практически смертельный удар.

От РФ отвернулись все, кроме нескольких особо преданных вассалов и тех, кто явно хочет поживиться остатками обосравшейся империи. Страна "героев и победителей", переевшая телевизионный яд, украшает улицы аналогами свастик и стремительно падает за новый железный занавес. Думаю, очень долго. До смены власти, а это произойдет нескоро.

Страна, развязавшая войну с соседом в третьем десятилетии XXI века, не заслуживает ничего, кроме пренебрежения и остракизма.

Но война в Европе изменила не только нашу жизнь, но и мировое устройство в целом.

24 февраля 2022 года Россия денонсировала украинско-российский договор 1654, окончательно и безвозвратно разорвав отношения с соседней страной. Я не знаю, кто, кому и как прощал убийства мирного населения в прошлом, но не думаю, что кто-то в Украине собирается прощать тех, кто пришел нас "денацифицировать".

В принципе, РФ и ее безумный диктатор денонсировали всю почти 400-летнюю историю совместного существования славянских народов. Уничтожили в течение нескольких недель.

Ее больше нет. Ни радости общих побед, ни горечи общих поражений… Ничего.

Все выжжено.

Все сгорело дотла в Ирпене, Буче, Харькове, Киеве, Сумах, Ахтырке. Перемолото гусеницами вместе с нашими новыми дорогами. Истекло кровью, вместе с нашими ранеными и убитыми.

Первоначально император всея Руси обнулил себя, чтобы сохранить власть. А потом, развязав войну, обнулил свою страну: русскую культуру – от литературы до балета, российскую экономику, авиацию, флот, нефтегазовую отрасль. В принципе, даже войска НАТО, оккупировав Россию раз пять подряд, не нанесли бы ей такого ущерба, как это ботексное чудовище.

Мир изменился навсегда.

Вся система мировой безопасности перестала существовать сразу.

Люди оглянулись и увидели, что НАТО является неповоротливой и нерешительной организацией. И большой вопрос, может ли оно кого-нибудь защитить в случае реальной угрозы?

Что ООН в нынешнем формате совершенно бесполезна, неспособна поддерживать порядок и следить за соблюдением международных норм.

Что ОБСЕ – вообще непонятно что и зачем.

Суд в Гааге способен вынести приговор, но не способен призвать преступника к ответу.

Мир бессилен против грубой силы. Вооруженный и жестокий подонок плюет на законы, договоренности, договоры, и никто ничего не может с ним поделать.

Система коллективной безопасности приказала долго жить и ничего не оставила.

Решение проблемы безопасности для любой страны в любой части мира на сегодняшний день одно – сильная армия, современное вооружение, атомное оружие и стальные яйца.

Договоры – пыль, договоренности – ложь, союзы – блеф. Срок годности ялтинских договоренностей истек еще в конце XX века, а мы почему-то этого не поняли.

Мы полагались на бумаги, подписанные высокими сторонами, на договоренности, которые дали нам ложное чувство безопасности. И в результате получили глубокую обеспокоенность одних подписантов, агрессию других, потерю территорий и, наконец, войну.

Мир, в котором работают человеческие законы, живет по законам Дарвина. Выживает сильнейший. Слабым нет места в будущем.

Для того чтобы выжить, Украине нужно полагаться только на себя. Производить высокоточное оружие, ракеты, электронику, иметь свой флот и профессиональную армию. Понять, что никто, кроме нас самих, не сможет защитить страну, женщин и детей. Любой союз временен. Любые обещания можно нарушить.

И родившийся в Харькове может легко приказать этот Харьков бомбить.

Добро пожаловать в замечательный новый мир!

У вас за окном не раздается сигнал воздушной тревоги?

Ждите, скоро и вы его услышите!

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