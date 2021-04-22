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Навальный. Все просто

Навальный. Все просто

кинокритик, редактор журнала Искусство кино (Россия)
22.04.2021, 08:33

Алексей Навальный – наглядный пример того, как государство открыто, цинично и безжалостно расправляется с тем, чьи взгляды и поведение ему не нравятся

Почему-то многие считают нынешнюю ситуацию сложной и, так сказать, неоднозначной. Меж тем, все вдруг стало чрезвычайно просто. Не требуется ни аналитических способностей, ни особых знаний, чтобы в этом разобраться.

Еще год (3, 5, 7 и т.д. лет) назад мы могли спорить, срывая голос, о позиции Алексея Навального, его политической платформе и программе, о его методах, о его интонации, о качестве риторики и графики в его видео. О его политическом будущем, наконец.

Сейчас все эти темы резко потеряли актуальность. О них можно попросту забыть.

У нас на глазах происходит открытое (в отличие от истории с отравлением, где все же было соблюдено подобие тайны) уничтожение государством человека, посмевшего быть в оппозиции и критиковать власть

Открытое – но лицемерное: никто во власти ни разу не признался в причинах, заставивших презреть их собственные законы ради этой людоедской акции устрашения. Ведь Алексей Навальный сидит за "нарушение условий ареста", не так ли; и это при том, что уже каждый школьник младших классов, каждый пенсионер, каждый дворник-мигрант превосходно знает, за что он сидит, и за что прилюдно умирает.

Так что, повторюсь, все просто. И не зависит (правда!) от ваших политических взглядов.

Вы или поддерживаете право государства открыто, цинично и безжалостно расправляться с тем, чьи взгляды и поведение ему не нравятся (и всегда быть готовыми к тому, что однажды государству не понравится кто-то из ваших близких или вы сами). Или нет.

Навальный здесь – не более и не менее, чем наглядный пример того, как это бывает. Ну и еще живой человек, чья судьба испытывает нашу способность к эмпатии.

К увлекательным разговорам о его взглядах, вкусах, методах и тембре голоса предлагаю вернуться сразу после того, как он выйдет на свободу.

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