Навроцький – наступний президент Польщі: що це означає для України
Навроцький — наступний президент Польщі.
Це був базовий сценарій, який мало змінює пріоритети України. Результати першого туру свідчили, що інший результат дуже малоймовірний. Хіба мало трапитись чудо…
За будь-яких сценаріїв ми маємо робити своє — послідовно вибудовувати в польському суспільстві прагматичне розуміння цінності формування політики добросусідства з Україною, через демонстрацію наслідків зворотнього підходу.
Розширюючи економічну взаємодію з Румунією, інвестуючи у перероблення сировини в Україні та розвиваючи транзит через наших південних сусідів, ми не лише продемонструємо, до яких наслідків для економіки Польщі призведе недоброзичлива політика відносно України, а й перейдемо на експорт продукції з високою доданою вартістю.
Це дозволить торгувати зі світом товарами для кінцевого споживання, які зручно фасуються/складаються, довго зберігаються і чудово транспортуються будь-яким маршрутом та видом транспорту.
Не кажучи про те, що це нові робочі місця в Україні, більше надходжень до бюджету і доходу українському бізнесу.
Та й перевалка класичних аграрних позицій через порти Румунії та Болгарії швидко продемонструє полякам, який економічний мінус на неотриманих грошах у логістиці та продажі пального вони отримають.
Також чутливою темою для правих є питання безпеки.
Важливо доносити інформацію про берег, на якому поляки можуть обороняти себе на власній території, якщо неналежно допомагати давати відсіч москалям в Україні.
Маємо системно і послідовно будувати двопартійну конструктивну взаємодію з поляками.
У критичний момент 2022 року Анджей Дуда ухвалив правильні рішення.
Маємо створити умови, за яких Навроцький і кожен член PiS робитиме це щоразу, коли поставатиме українське питання…
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.