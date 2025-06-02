Україна — важливий партнер Польщі в економіці. Ігнорування України загрожує втратами й послабленням її власної безпеки

Навроцький — наступний президент Польщі.

Це був базовий сценарій, який мало змінює пріоритети України. Результати першого туру свідчили, що інший результат дуже малоймовірний. Хіба мало трапитись чудо…

За будь-яких сценаріїв ми маємо робити своє — послідовно вибудовувати в польському суспільстві прагматичне розуміння цінності формування політики добросусідства з Україною, через демонстрацію наслідків зворотнього підходу.

Розширюючи економічну взаємодію з Румунією, інвестуючи у перероблення сировини в Україні та розвиваючи транзит через наших південних сусідів, ми не лише продемонструємо, до яких наслідків для економіки Польщі призведе недоброзичлива політика відносно України, а й перейдемо на експорт продукції з високою доданою вартістю.

Це дозволить торгувати зі світом товарами для кінцевого споживання, які зручно фасуються/складаються, довго зберігаються і чудово транспортуються будь-яким маршрутом та видом транспорту.

Не кажучи про те, що це нові робочі місця в Україні, більше надходжень до бюджету і доходу українському бізнесу.

Та й перевалка класичних аграрних позицій через порти Румунії та Болгарії швидко продемонструє полякам, який економічний мінус на неотриманих грошах у логістиці та продажі пального вони отримають.

Також чутливою темою для правих є питання безпеки.

Важливо доносити інформацію про берег, на якому поляки можуть обороняти себе на власній території, якщо неналежно допомагати давати відсіч москалям в Україні.

Маємо системно і послідовно будувати двопартійну конструктивну взаємодію з поляками.

У критичний момент 2022 року Анджей Дуда ухвалив правильні рішення.

Маємо створити умови, за яких Навроцький і кожен член PiS робитиме це щоразу, коли поставатиме українське питання…

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