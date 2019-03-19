Назарбаев уходит, чтобы остаться

Буквально за несколько часов до публичного заявления Нурсултана Назарбаева о его отставке, казахский оппозиционный канал БАСЕ опубликовал видеоролик под названием “Назарбаев передает власть своему племяннику”.

Под племянником имелся в виду заместитель председателя КНБ Самат Абиш. Нурсултан Абишевич, как мы и ожидали, последовал по следам Бориса Ельцина и публично объявил о своем уходе. Правда не перед европейским новым годом, как это сделал Ельцин в 1999 году, а накануне казахского Наурыза.

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После первой радости по поводу ухода диктатора все стали задаваться вопросом: а что и кто будет дальше править Казахстаном?

Спешим вас успокоить: хотя Нурсултан Назарбаев и ушел с поста президента Казахстана, но реальную власть никому пока не передал. И вряд ли передаст в ближайшие месяцы.

Формально главой исполнительной власти Казахстана теперь является спикер сената Касым - Жомарт Токаев, однако реальной президентской власти у него не будет. Токаев лишь пешка, переходная фигура, транзитный коридор, через который будет передаваться власть настоящему преемнику Нурсултана Назарбаева, который на деле сохраняет за собой власть в стране.

Помимо формальных постов руководителя совета безопасности, главы правящей партии Нур отан и члена конституционного совета, Нурсултан Назарбаев, и это самое главное, сохраняет контроль за вертикалью исполнительной власти и силовыми органами, прежде всего КНБ.

Выглядит это следующим образом: Назарбаев без должности президента на самом верху власти, под ним - глава КНБ Карим Масимов и предполагаемый преемник Самат Абиш. Правительством, а также сетью областных акимов по-прежнему управляет в ручном режиме сам Назарбаев, теперь уже через Аскара Мамина (премьер-министр Республики Казахстан с февраля 2019 года - Ред). Полиция и вооруженные силы Казахстана полностью поставлены под личный контроль Нурсултана Назарбаева и, во вторую очередь, Самата Абиша и Карима Масимова. Реальным вторым человеком в Казахстане после Назарбаева сейчас является Самат Абиш, его родной племянник и генерал-майор КНБ.

Фактически речь идет о создании временного правительства, или, можно сказать, хунты, взявшей на себя всю полноту исполнительной власти в Казахстане.

