Международное незнание Украины было характерным явлением задолго до того, как страна восстановила независимость в 1991 году. Этот низкий уровень узнаваемости создал благоприятные условия для российских дезинформационных кампаний, поскольку иностранная аудитория часто была готова верить всяческим абсурдным вракам об остававшейся для них неизвестной стране.

Благодаря вниманию медиа к Украине кремлевские пропагандисты теперь сталкиваются с тем, что их искажения больше не принимают так легко. Этот процесс продолжается, но уже сейчас можно определить ряд важных фактов об Украине, закрепившихся в международном сознании с начала полномасштабного вторжения России.