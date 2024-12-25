Міжнародне незнання України було характерним явищем задовго до того, як країна відновила незалежність у 1991 році. Цей низький рівень впізнаваності створив сприятливі умови для російських дезінформаційних кампаній, оскільки іноземна аудиторія часто була готова вірити всіляким абсурдним брехням про країну, яка залишалася для них невідомою.

Завдяки увазі медіа до України, кремлівські пропагандисти тепер стикаються з тим, що їхні викривлення більше не приймають так легко. Цей процес триває, але вже зараз можна визначити низку важливих фактів про Україну, які закріпилися в міжнародній свідомості з початку повномасштабного вторгнення Росії.