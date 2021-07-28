Не нужно зариться на наследие Киевской Руси. Потому что Киевская Русь – это Украина

После публикации статьи президента России Владимира Путина об Украине, LIGA.net попросила пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского написать колонку-ответ на этот пропагандистский материал.

Нам ответили, что подумают, и выпустили видео по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси-Украины, в котором Зеленский не только приветствует граждан Украины с праздником, но и напоминает Кремлю, кем является украинский народ, и кто именно основал Москву.

Мы не претендуем на монополизм идей, но считаем, что можем опубликовать текстовую версию его обращения.

Дорогие граждане Украины!

Сегодня мы отмечаем День Крещения Киевской Руси – Украины. Это официальное, а главное – исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств. Между Киевской Русью и Украиной – тысячи лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. Это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

В его столице – Киеве, который является сейчас столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад великий князь киевский Владимир окрестил Киевскую Русь. Киевскую Русь – Украину.

Это не часть нашей истории. Это и есть наша история.

Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства – не на бумаге. Они в камне и металле. Не в мифах и легендах, а в украинских городах и на наших улицах.

Нам легко преодолеть путь к сокровищам прошлого благодаря трендам современности. Взяв электросамокат, можно доехать и увидеть такие святыни, как Киево-Печерскую лавру (основана в 1051 году), Михайловский Златоверхий собор (основан в 1108 году), Аскольдову могилу (X век). Выйдя на станции метро Арсенальная, взяв кофе и пройдя несколько метров, можно увидеть церковь Спаса на Берестове, о которой впервые упоминается в 1072 году, и которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира – Юрий Долгорукий. Великий князь киевский, основатель Москвы.

Чтобы окунуться в мир истории собственной государственности, достаточно нескольких поездок на метро. Проехав только по одной "зеленой" ветке киевского метрополитена, можно прикоснуться к истории, так сказать, без пересадок. Это и Выдубичи, и Выдубицкий монастырь (1070 год), и Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, построенные Ярославом Мудрым в 1018 году, и Кирилловская церковь. Возведенная в 1140 году на Дорогожичах другим праправнуком Владимира – Всеволодом Ольговичем, она стала символическим местом, которое связывало Киев с другими владениями и ответвлением государственных корней.

Но не только Киев, а и вся большая Украина богата тысячелетними памятниками о князе Владимире. Это Спасо-Преображенский собор (около 1030 года) и Пятницкая церковь (начало XIII века) в Чернигове, Свято-Васильевский собор (ок. 1190 года) в Овруче, Юрьева божница в Остре (1098 год), склоны Витачева. Это Владимирский собор в украинском Крыму, в украинском Херсонесе, где по одной из версий, украинский правитель, великий князь киевский Владимир принимал крещение. Это Переяслав, Луцк, Владимир-Волынский, Галич, Новгород-Северский, Бахмач и многие другие города Украины, построенные во времена Киевской Руси.

Это важный момент, который свидетельствует о главном – об историческом единстве всех украинцев. Который гласит, что все украинцы, с любого уголка нашей страны – это один большой народ. Украинский народ.

Эти слова – не дань конъюнктуре, а дань истине и справедливости.

Киевская Русь – мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети, и они по праву – ее наследники.

А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на наследство Киевской Руси и пытаться доказать свою причастность к истории в тысячу лет и тысячу событий, находясь за тысячи километров от мест, где все происходило.

Не секрет, что великий князь киевский Владимир пользуется большим уважением среди всех церквей и конфессий. Владимир Креститель канонизирован и православной, и католической церковью как равноапостольный святой. Можно сказать, что именно благодаря ему в современной Украине есть место всем церквям и конфессиям. Фактически нигде в мире нет аналогов украинского Совета церквей, в который входят все православные, греко-католические, римо-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения. Все они неоднократно проводят совместные молитвы за нас, за Украину в Софийском соборе в Киеве (1018 год).

Сам же Софийский собор – величественный хранитель истории украинской государственности – истории Киевской Руси. Именно София Киевская была историческим фундаментом для строительства казацко-гетманского государства. Именно она была исторической основой, когда 22 января 1918 года в здании Педагогического музея в Киеве на улице, названной в честь князя Владимира, Украинская Центральная Рада объявила о создании Украинской Народной Республики и выбрала ее гербом символ Владимира – трезубец, а национальную валюту назвала гривной – в память о первой денежной единице Киевской Руси.

Вместе все эти три эпохи стали основой главного события – когда в 1991 году Украина провозгласила свою независимость.

В текущем 2021-м, мы отмечаем лишь 30-летие независимости нашей страны. Но как и 100, и 1000 лет назад, национальная валюта Украины – гривна. Символично, что ее новейшую историю начал именно князь Владимир – он изображен на купюре номиналом одна гривна.

Украинской современной национальной валюте будет только 25 лет. При этом 1025 год прошел от построения князем Владимиром Десятинной церкви (996 год). На каждой ее плинфе был вытеснен трезубец. На ее строительство Владимир жертвовал десятую часть золотых и серебряных монет, на которых также был отчеканен трезубец. Как и 100, и 1000 лет назад, государственный герб Украины – трезубец.

В 1240 году Десятинную церковь разрушил хан Батый. А после восстановления, в 1928 году, она была разрушена во второй раз, уже советской властью. Храм Спаса на Берестове был также разрушен Батыем в 1240 году. Все достройки Пятницкой церкви разрушила нацистская бомба в 1941 году. Это также часть истории Украины.

Можно сказать "к сожалению", но важно сделать правильный вывод.

Мы всегда что-то строим. Иногда кто-то этим восхищается, иногда кто-то это захватывает. Но мы всегда возвращаемся и всегда возвращаем.

И сегодня все мы должны стремиться к одной цели: что построено, того не потерять, что разрушено – восстановить, кем-то захваченное – вернуть. И всем вместе все это навсегда сохранить. А значит – сохранить себя и государство.

Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем.

С Днем Крещения Киевской Руси – Украины!

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