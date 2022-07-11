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Не обольщайтесь иллюзиями. Россия выбрала террор и войну. И уже не свернет с этого пути

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Не обольщайтесь иллюзиями. Россия выбрала террор и войну. И уже не свернет с этого пути

кандидат исторических наук, эксперт Украинского института будущего
11.07.2022, 16:04

Кремль просто обречен воевать дальше: только так режим может гарантировать себе стабильность.

Россия не достигла поставленной цели завоевать Украину – слова "демилитаризация" и "денацификация" почти исчезли из официального кремлевского дискурса. Российские войска несут потери и все больше переходят на устаревшую технику – от танков до ракет. Мы не знаем, понимает ли Москва, что она уже проиграла войну.

Но мы должны отдавать себе отчет, что в любом случае Россия уже не свернет с пути войны и террора. Потому что других вариантов у нее уже не осталось.

Без вариантов

Первые два срока правления Владимира Путина в России – от второй чеченской до Осетинской войны – были лучшим временем для российского обывателя. Цены на энергоносители рванули вверх, бюджет РФ буквально лопался от дармовых денег – сотен миллиардов долларов.

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Через несколько лет была построена простая экономическая модель: качаем нефть с газом и продаем на Запад, за полученные средства покупаем там же все нужное. Естественно, огромную часть доходов распилили новейшие элиты, но и посполитым что-то перепадало. За исключением типа Беслана или Норд-Оста, еще никогда рядовой житель не жил так хорошо, особенно в больших городах – доступная ипотека, дешевые машины, ежегодный отпуск на южных морях. "Таги-и-ил!" – это все оттуда. Казалось, так будет всегда.

Однако схема "нефть/газ в обмен на все" работала, пока цены держались на высоком уровне. Пик был достигнут в июне 2008 года – $142 за баррель. Однако дальше Россию ждали испытания.

Уже в сентябре того же года начался мировой экономический кризис, и в январе 2009-го за баррель давали всего $24,9 (в 2011-2014 годах цены вернутся на высокий уровень, но тогда еще никто этого не знал). В том же 2009 году в США успешно завершилась "сланцевая революция" в газовой сфере – страна перегнала Россию по объемам добычи и открыла для себя окно экспортных возможностей (и вот на прошлой неделе в ЕС количество полученного из Америки газа превысило количество перекачанного из России).

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Набирала обороты и "зеленая энергетика", которая также взрывала позиции Москвы на мировом рынке энергоносителей.

Деградация, а затем и крах российской экономики в этих условиях становились только вопросом времени – плюс-минус 30 лет. Выйти из ситуации можно было только путем реальных реформ (например, развитие hi-tech а-ля Сколково, как предлагал тогда президент Дмитрий Медведев). Однако сама политико-экономическая структура России делала невозможным подобные преобразования.

За те восемь лет в стране сформировался бандитско-чекистский клептократический режим, который только имитировал государственность, а на самом деле просто жил на грабеже ресурсов. Настоящие реформы с построением новых отраслей экономики в перспективе вели к ослаблению власти (трудно контролировать то, в чем не разбираешься), были неприемлемы, а "российские илоны маски" погибали в СИЗО.

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Раскулачивание олигархов в 2000-2003 годах невероятно увеличило госбюджет РФ, но напрочь убило конкурентные стимулы для развития – зачем что-то строить в России, если завтра это заберет товарищ майор?

Ну и не стоит забывать об Арабской весне, в результате которой Муаммар Каддафи в октябре 2011 года погиб злой смертью – это поразило Путина. 

"Люди – вторая нефть"

Поэтому ответ на сокращение нефтегазовых доходов и "болотные протесты" 2011/2012 года был вполне в духе не только именно этого путинского режима, но и большинства российских правителей вообще. А именно – война и репрессии.

Уже Иван Грозный додумался совместить Ливонскую войну с опричниной – и то очень неудачно. Его путь повторили Петр I (значительно удачнее) и оба Николая (тоже неудачно). Призрак "маленькой победоносной войны" теперь висел и над Путиным.

В экономическом же смысле началось развитие схемы "люди – вторая нефть". Впервые ее употребил вице-премьер Сергей Иванов в 2009 году в положительном смысле, мол, следует больше инвестировать в человеческий капитал. Но в России не только слова расходятся с делами, но и слова со словами. И быстро выражение "люди – новая нефть" стало означать наступление на кошельки обычных россиян.

Возможно, этот разворот произошел бы позже и мягче, но здесь в Украине разразился Евромайдан. Такой оплеухи от демократических украинцев Путин не стерпел и буквально толкнул Россию в объятия войны и террора. Сначала произошла оккупация и попытка аннексии Крыма, породившей пресловутый "крымский консенсус". И даже сегодня, по прошествию стольких лет репрессий и обнищания, 90% россиян продолжают считать полуостров своим. Здесь победа Путина над оппозицией была самоочевидна.

Затем последовала попытка "раскочегарить" Донбасс – значительно менее успешная. В конце концов, чтоб уберечь самозванные "народные республики", Путин был обязан прибегнуть к прямой интервенции. После апреля в Харькове и мая в Одессе развеялись пеплом мечты о "Новороссии". И тогда с намерением отвлечь мир и россиян от неудачной "русской весны" Кремль начал интервенцию в Сирии.

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Параллельно в самой России произошло серьезное закручивание гаек

Несистемная оппозиция и без того не сильно влияла на государственную политику, а теперь вообще была вытеснена на маргинес. Мемориальные законы 2014 года, самые жесткие в Европе, открыли путь к окончательному уничтожению независимых медиа. В том же году были заморожены пенсионные накопления россиян (действует до сих пор). Убийство в 2015-ом оппозиционного путинскому режиму политика Бориса Немцова продемонстрировало, что неприкосновенных больше нет даже среди номенклатуры.

Можно по-разному оценивать эффективность всех этих мер, но факт остается фактом – режим не только не упал, но популярность Путина даже возросла. Еще шесть полных лет стабильности были обеспечены.

Проблемы никуда не делись

С начала 2015-го до конца 2020 года цены на нефть колебались от средних до низких, популярность Путина снова падала, а на горизонте появилась проблема его последнего срока.

Было много разговоров, каким образом Путин обеспечит себе пожизненное управление Россией: очередная "рокировка", назначение "преемника", введение новой должности в стране или в надгосударственном объединении с Беларусью. Решили, однако, пойти самым простым путем – переписать конституцию, чтобы позволить ему баллотироваться в 2024-м и в 2030 году.

Дело это было затеяно еще в январе 2020-го, и, возможно, все бы этим и ограничилось, однако в том же году мир накрыла пандемия коронавируса.

Сама по себе сверхсмертность среди старших россиян (200 000 человек) принесла Кремлю только выгоды – экономию пенсионного фонда.

Однако сверхсмертность трудоспособного населения (еще 480 000), массовое бегство мигрантов, неотвратимые локдауны на местах и всеобщая мировая экономическая депрессия болезненно ударили по бюджету РФ.

В этих условиях Путин пошел по тому же пути, что и шесть лет назад, который  проявил относительную эффективность – по пути войны и террора. Но если тогда у России была по крайней мере возможность выбора между репрессиями и реформами, на этот раз все было однозначно. Распространение статуса "иноагентов" на физических лиц в конце 2020 года и "ультиматум НАТО" в конце 2021-го стали вершинами айсберга новой российской политики. Режим сбросил маску "гибридности" и перешел к построению полноценного авторитаризма.

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Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года знаменовало начало нового и, вполне возможно, последнего этапа современной российской истории. И сам ход боевых действий, и зверства обычных рядовых "на земле", и террористические по своей сути ракетные атаки на наши тылы – это все прямое следствие предыдущей политики России, тогда внутренней, а теперь – внешней.

Агрессия и террор, которые так "хорошо" зарекомендовали себя внутри страны, естественным образом были распространены наружу. Не то, чтобы такого не бывало раньше, но до сих пор – не в таких масштабах. Сейчас даже самым преданным "друзьям" Кремля на Западе невозможно притворяться, что ничего страшного не происходит.

Но у Бучи с Мариуполем был не только тот эффект, который мы наблюдаем в Украине и на Западе – единодушное осуждение российской агрессии и борьба с ней. Путь войны и террора для самой России окончательно превратился в путь, из которого нет выхода. Теперь Кремль просто обречен воевать дальше, потому что договориться посредине уже не получится.

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Москва не может отступить, а Киев не хочет. Для каждой столицы поражение будет означать смену режима, а для Путина вполне вероятную смерть.

Так что не будем тешить себя иллюзиями – Россия уже не свернет с пути войны, чтобы мы ей не предложили, потому что только так режим может гарантировать себе стабильность.

А поскольку Кремль воевать по-другому не умеет, то террор против своих и чужих будет только усиливаться.

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