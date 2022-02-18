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Не верьте лжи оккупационных властей. Обращение Главнокомандующего ВСУ к жителям Донбасса

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Не верьте лжи оккупационных властей. Обращение Главнокомандующего ВСУ к жителям Донбасса

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины
18.02.2022, 21:51

Военно-политическое руководство Украины не планирует и не производит наступательные операции на востоке страны. Мы не поддаемся на провокации боевиков

Дорогие сограждане, особенно проживающие на временно оккупированных территориях!

Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ.

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Еще раз повторяю – военно-политическое руководство Украины не планирует и не проводит наступательные операции на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический.

Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к численным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются.

Украина была и остается приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали. Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью.

Даже в эти дни, когда боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня, мы отвечаем только в случае угрозы жизни личному составу или гражданских жителей. Мы не поддаемся провокациям. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции.

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Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития.

Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности.

Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет враждебная пропаганда, поэтому призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины!

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война России против Украины ВСУ Донбасс террористы Валерий Залужный
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