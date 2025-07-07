LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. О чём мнение Павла Климкина: Расходы на оборону в США и Европе растут, что фактически означает старт новой гонки вооружений;

Стратегически это очень неприятная ситуация для Путина, поскольку, как и СССР в своё время, Россия может не выдержать такого длительного соперничества с Западом;

Павел Климкин видит в этом затяжную игру со стороны Трампа. Смотрите полный выпуск программы "Климкин объясняет" на нашем Youtube-канале по ссылке.

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