Мнение
думки вголос
Выдержит ли российская экономика новую гонку вооружений
Павел Климкин
дипломат, министр иностранных дел Украины (2017-2019)
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чём мнение Павла Климкина:
- Расходы на оборону в США и Европе растут, что фактически означает старт новой гонки вооружений;
- Стратегически это очень неприятная ситуация для Путина, поскольку, как и СССР в своё время, Россия может не выдержать такого длительного соперничества с Западом;
- Павел Климкин видит в этом затяжную игру со стороны Трампа.
Смотрите полный выпуск программы "Климкин объясняет" на нашем Youtube-канале по ссылке.
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