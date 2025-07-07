LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом Про що Думка Павла Клімкіна: Витрати на оборону у США та Європі зростають, що фактично означає старт нової гонки озброєнь;

Стратегічно це дуже неприємна ситуація для Путіна, оскільки, як і СРСР свого часу, Росія може не витримати такого тривалого змагання із Заходом;

Павло Клімкін бачить у цьому затяжну гру з боку Трампа. Дивіться повний випуск програми "Клімкін пояснює" на нашому Youtube-каналі за посиланням.

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