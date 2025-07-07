Думка
думки вголос
Чи витримає російська економіка нову гонку озброєнь
Павло Клімкін
дипломат, міністр закордонних справ України (2017-2019)
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Про що Думка Павла Клімкіна:
- Витрати на оборону у США та Європі зростають, що фактично означає старт нової гонки озброєнь;
- Стратегічно це дуже неприємна ситуація для Путіна, оскільки, як і СРСР свого часу, Росія може не витримати такого тривалого змагання із Заходом;
- Павло Клімкін бачить у цьому затяжну гру з боку Трампа.
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