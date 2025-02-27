Во-первых, и самое главное — Европа столкнулась с фундаментальными изменениями в сфере своей безопасности. С академической точки зрения стоит подчеркнуть, насколько это чрезвычайное явление. Исследователи часто спекулируют и теоретизируют о драматических изменениях в безопасности стран и их влиянии на оборонную позицию. Однако на практике — особенно за последние 30 лет — такие изменения происходили редко.

Европа, в частности, была защищена от масштабных потрясений благодаря стабильному экономическому росту, технологическому превосходству, прочным альянсам и отсутствию непосредственных экзистенциальных угроз в соседних странах.

Читайте также Наглость Трампа заставит Европу работать против США

Все это теперь изменилось — к сожалению, в худшую сторону. Экономический рост остановился, Европа потеряла технологическое превосходство в ключевых областях, ее альянс с Соединенными Штатами находится в кризисе, и появилась реальная экзистенциальная угроза в виде ревизионистской, империалистической России, которая вскоре может прийти к выводу, что агрессия и война приносят вознаграждение.

Во-вторых, осознать эти драматические изменения легко, и я бы сказал, что почти каждое европейское государство теперь понимает, насколько изменился его безопасность. Проблема заключается в том, чтобы действовать соответствующим образом, особенно на масштабе, требуемом ситуацией. Вот где начинается настоящее испытание.