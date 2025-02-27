Во-первых, и самое главное — Европа столкнулась с фундаментальными изменениями в сфере своей безопасности. С академической точки зрения стоит подчеркнуть, насколько это чрезвычайное явление. Исследователи часто спекулируют и теоретизируют о драматических изменениях в безопасности стран и их влиянии на оборонную позицию. Однако на практике — особенно за последние 30 лет — такие изменения происходили редко.

Европа, в частности, была защищена от масштабных потрясений благодаря стабильному экономическому росту, технологическому превосходству, прочным альянсам и отсутствию непосредственных экзистенциальных угроз в соседних странах.

Читайте также
Наглость Трампа заставит Европу работать против США

Все это теперь изменилось — к сожалению, в худшую сторону. Экономический рост остановился, Европа потеряла технологическое превосходство в ключевых областях, ее альянс с Соединенными Штатами находится в кризисе, и появилась реальная экзистенциальная угроза в виде ревизионистской, империалистической России, которая вскоре может прийти к выводу, что агрессия и война приносят вознаграждение.

Во-вторых, осознать эти драматические изменения легко, и я бы сказал, что почти каждое европейское государство теперь понимает, насколько изменился его безопасность. Проблема заключается в том, чтобы действовать соответствующим образом, особенно на масштабе, требуемом ситуацией. Вот где начинается настоящее испытание.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
ядерное сдерживаниеевропейская безопасностьотношения США и Европы