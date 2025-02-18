Администрация Трампа должна быть осторожна с тем, чего она желает.

Если Европа реализует все, что США требовали от нее на прошлой неделе, это приведет к укреплению Европы за счет силы США.

Было немало причин, почему американские гарантии безопасности для Европы были выгодны для обоих берегов Атлантики. Взамен США могли рассчитывать на поддержку Старого континента в большинстве своих зарубежных войн, даже если эта поддержка не всегда была единодушной и сопровождалась значительной демократической критикой.

Европа, возможно, взяла паузу в развитии собственной обороны после холодной войны, но не без американского поощрения: кто сейчас помнит эпоху кризисных операций и войн по выбору далеко от родной территории? Это была доктрина НАТО после холодной войны под американским руководством.

Новые союзники НАТО в Центральной и Восточной Европе получили указание отказаться от старомодных территориальных сил на основе призыва и перейти к модели экспедиционных сил с профессиональными войсками, значительно меньшими по численности, ориентированными на участие в боевых действиях вместе с США в Афганистане или Ираке.

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Это одна из причин, почему интерес к членству в НАТО был ограничен в Финляндии в начале 2000-х годов. Для Финляндии основной угрозой оставалась территориальная, даже после окончания холодной войны.

Хотя требовать от Европы взять на себя ответственность за свою безопасность справедливо, это не обязательно является разумным шагом — особенно если эта администрация заинтересована в сохранении статуса США как великой мировой державы. Есть несколько способов, которыми США могут навредить себе, настроив Европу против себя.

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