По-перше, і найголовніше — Європа зіткнулася з фундаментальними змінами у своєму безпековому середовищі. З академічного погляду варто підкреслити, наскільки це надзвичайне явище. Дослідники часто спекулюють і теоретизують про драматичні зміни у безпековому середовищі держав та їхній вплив на оборонну позицію. Однак на практиці — особливо за останні 30 років — такі зміни траплялися рідко.

Європа, зокрема, була захищена від масштабних потрясінь завдяки стабільному економічному зростанню, технологічній перевазі, міцним альянсам і відсутності безпосередніх екзистенційних загроз у своєму сусідстві.

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Усе це тепер змінилося — на жаль, у гірший бік. Економічне зростання зупинилося, Європа втратила технологічну перевагу в ключових сферах, її альянс зі Сполученими Штатами перебуває в кризі, а дуже реальна екзистенційна загроза з'явилася у вигляді ревізіоністської, імперіалістичної Росії, яка незабаром може дійти висновку, що агресія та війна приносять винагороду.

По-друге, усвідомити ці драматичні зміни легко, і, я б сказав, майже кожна європейська держава нині розуміє, наскільки трансформувалося безпекове середовище. Виклик полягає в тому, щоб діяти відповідно, особливо у масштабах, яких вимагає ситуація. Саме тут і починається справжнє випробування.