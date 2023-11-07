Нужно ли Украине поддерживать Израиль?

Следует ли Украине поддерживать в нынешнем обострении в секторе Газа именно Израиль и как "вырулить", чтобы не потерять для себя Ближний Восток.

Украине следует поддерживать нормы международного права. Это наиболее выигрышная и логичная реакция в нашем случае.

Атака Хамаса 7 октября была совершенно правильно осуждена.

Но потом произошел определенный перекос: позиция, что мы, безусловно, поддерживаем Израиль после 7 октября была озвучена на международной арене громко Президентом. И это срезонировало повсюду. А дальше Израиль начинает собственно то, что они называют самозащитой, и цена с точки зрения международного гуманитарного права (жертв среди гражданских) оказывается непомерно высокой. Но активного переживания Украиной гуманитарной темой уже не слышно так громко, хотя она озвучена в позиции МИД, например.

В то же время даже наши союзники (и США, и ВБ, и европейские страны) перешли от риторики "Израиль имеет право применить любые средства" (Блинкен очень четко в Катаре в рамках первого вояжа) к тезису "Нужно учитывать гуманитарные последствия и гражданские потери".

Украине, чтобы сохранить наработки в прошлом и в этом году на Ближнем Востоке, стоит в разговоре с ними активнее подчеркивать идею двух государств (это наша официальная позиция, кстати) и недопущение массовых жертв среди гражданских. В отличие от США, Украина – жертва внешней агрессии. Мы по определению не можем поддерживать нарушение МГП. Тем более сама Украина не прибегает к массированным атакам на жилые районы на территории России.







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