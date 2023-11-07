RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Життя
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Чи потрібно Україні підтримувати Ізраїль?

Этот материал также доступен на русском
Чи потрібно Україні підтримувати Ізраїль?

дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук
07.11.2023, 21:25

Нам варто активніше наголошувати на ідеї двох держав

Чи варто Україні підтримувати у нинішньому загостренні в секторі Гази саме Ізраїль і як "вирулити", щоб не втратити для себе Близький Схід.

Україні варто підтримувати норми міжнародного права. Це найбільш виграшна і логічна реакція в нашому випадку. 

Атака Хамасу 7 жовтня була абсолютно правильно засуджена.

Але потім відбувся певний перекос: позиція, що ми безумовно підтримуємо Ізраїль після 7 жовтня була озвучена на міжнародній арені голосно Президентом. І це зрезонувало всюди. А далі Ізраїль починає власне те, що вони називають самозахистом, і ціна з погляду міжнародного гуманітарного права (жертв серед цивільних) виявляється непомірно високою. Але активного переймання України гуманітарною темою вже не чути так голосно, хоча вона озвучена в позиції МЗС, наприклад.

Водночас навіть наші союзники (і США, і ВБ, і європейські країни) перейшли від риторики "Ізраїль має право застосувати будь-які засоби" (Блінкен дуже чітко в Катарі у межах першого вояжу) до "Треба враховувати гуманітарні наслідки та цивільні втрати".

Україні ж, щоб зберегти напрацювання минулого і цього року на Близькому Сході, варто в розмові з ними активніше наголошувати на ідеї двох держав (це наша офіційна позиція, до речі) і недопущенні масових жертв серед цивільних. На відміну від США, Україна – жертва зовнішньої агресії. Ми за визначенням не можемо підтримувати порушення МГП. Тим паче сама Україна не вдається до масованих атак на житлові райони території Росії. 



Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Ізраїльсектор Гази

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 