Чи потрібно Україні підтримувати Ізраїль?

Чи варто Україні підтримувати у нинішньому загостренні в секторі Гази саме Ізраїль і як "вирулити", щоб не втратити для себе Близький Схід.

Україні варто підтримувати норми міжнародного права. Це найбільш виграшна і логічна реакція в нашому випадку.

Атака Хамасу 7 жовтня була абсолютно правильно засуджена.

Але потім відбувся певний перекос: позиція, що ми безумовно підтримуємо Ізраїль після 7 жовтня була озвучена на міжнародній арені голосно Президентом. І це зрезонувало всюди. А далі Ізраїль починає власне те, що вони називають самозахистом, і ціна з погляду міжнародного гуманітарного права (жертв серед цивільних) виявляється непомірно високою. Але активного переймання України гуманітарною темою вже не чути так голосно, хоча вона озвучена в позиції МЗС, наприклад.

Водночас навіть наші союзники (і США, і ВБ, і європейські країни) перейшли від риторики "Ізраїль має право застосувати будь-які засоби" (Блінкен дуже чітко в Катарі у межах першого вояжу) до "Треба враховувати гуманітарні наслідки та цивільні втрати".

Україні ж, щоб зберегти напрацювання минулого і цього року на Близькому Сході, варто в розмові з ними активніше наголошувати на ідеї двох держав (це наша офіційна позиція, до речі) і недопущенні масових жертв серед цивільних. На відміну від США, Україна – жертва зовнішньої агресії. Ми за визначенням не можемо підтримувати порушення МГП. Тим паче сама Україна не вдається до масованих атак на житлові райони території Росії.







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