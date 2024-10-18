Владимир Зеленский не ответил на ряд вопросов, важных не только для достижения победы, но и для возвращения тех, кто покинул страну из-за войны

Поддержка партнеров в борьбе против России, выступающей врагом цивилизованного мира, является безоговорочной необходимостью. Однако существует ряд важных вопросов, лежащих в плоскости компетенции украинской власти и требующих четкого плана действий.

Современная война – это столкновение не только армий, но и государственных механизмов. Как мы планируем усовершенствовать нашу государственную систему для эффективного сопротивления агрессору? Национальное единство важно, но без эффективного управления оно не обеспечит слаженную работу государства в кризисные времена.

Проблемной остается тема мобилизации. Как государство намерено решать проблему эффективной мобилизации? Победа достигается благодаря усилиям и жертвам сотен тысяч конкретных людей, и без должной поддержки и организации этот процесс усложняется. Здесь еще раз видим, как глава государства избегает непопулярной темы.

Критически важным и не упомянутым в выступлении является улучшение государственных политик. Послевоенное восстановление зависит не только от "зонтика" ПВО, но и от способности власти быстро и качественно отстраивать инфраструктуру – дома, дороги, школы и больницы. Как Украина обеспечит эффективность и прозрачность процессов? Это ведь практические аспекты, которые влияют на жизнь каждого гражданина.

У Украины есть богатые ресурсы, о которых упомянул президент во время выступления в парламенте. Но как государство собирается превратить тыловую экономику в надежный фундамент для победы на фронте? Где планирует брать деньги на борьбу с врагом, ресурсы которого значительно превышают наши собственные?

Ответы на эти вопросы важны не только для достижения победы на поле боя, но и для возвращения тех, кто был вынужден покинуть страну из-за войны, особенно женщин с детьми. Ведь победа — не абстрактное понятие, а комплекс конкретных действий и решений, которые сделают Украину местом, где граждане желают жить и строить свое будущее. Эта задача лежит не только на плечах наших союзников, хотя их поддержка важна, но и на нас самих. Украина как государство должна взять на себя ответственность за свое будущее и активно работать над его обеспечением.

Дополнительно важно наладить эффективную коммуникацию между властью и обществом. Прозрачность в принятии решений и привлечение граждан к обсуждению важных вопросов повысили бы уровень доверия и способствовали бы национальному единству куда больше призывов ко всему хорошему против всего плохого.

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