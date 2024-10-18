Володимир Зеленський не відповів на деякі запитання, які важливі не лише для досягнення перемоги, але й для повернення тих, хто залишив країну через війну

Підтримка партнерів у боротьбі проти Росії, яка виступає ворогом цивілізованого світу, є беззаперечною необхідністю. Однак існує низка важливих питань, що лежать у площині компетенції української влади і потребують чіткого плану дій.

Сучасна війна — це зіткнення не лише армій, але й державних механізмів. Як ми плануємо вдосконалювати нашу державну систему для ефективного опору агресору? Національна єдність є важливою, але без ефективного управління вона не забезпечить злагоджену роботу держави в кризові часи.

Проблемною залишається тема мобілізації. Як держава збирається розвʼязувати проблему ефективної мобілізації? Перемога досягається завдяки зусиллям і жертвам сотень тисяч конкретних людей, і без належної підтримки та організації цей процес ускладнюється. Тут вкотре бачимо, як глава держави уникає непопулярної теми.

Критично важливим і незгаданим у виступі є покращення державних політик. Повоєнне відновлення залежить не тільки від "парасольки" ППО, але й від здатності влади швидко та якісно відбудовувати інфраструктуру — будинки, дороги, школи й лікарні. Як Україна забезпечить ефективність і прозорість процесів? Адже це практичні аспекти, які впливають на життя кожного громадянина.

Україна має багаті ресурси, про які згадав президент під час виступу в парламенті. Але як держава збирається перетворити тилову економіку на надійний фундамент для перемоги на фронті? Де планує брати гроші на боротьбу із ворогом, чиї ресурси значно перевищують наші власні?

Відповіді на ці питання важливі не лише для досягнення перемоги на полі бою, але й для повернення тих, хто був змушений покинути країну через війну, особливо жінок із дітьми. Адже перемога — це не абстрактне поняття, а комплекс конкретних дій і рішень, які зроблять Україну місцем, де громадяни бажають жити і будувати своє майбутнє. Це завдання лежить не тільки на плечах наших союзників, хоча їх підтримка є важливою, але й на нас самих. Україна як держава повинна взяти на себе відповідальність за своє майбутнє і активно працювати над його забезпеченням.

Додатково важливо налагодити ефективну комунікацію між владою та суспільством. Прозорість в ухваленні рішень та залучення громадян до обговорення важливих питань підвищили б рівень довіри та сприяли б національній єдності куди більше за заклики до всього хорошого проти всього поганого.

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