Президент Владимир Зеленский впервые представил в Верховной Раде свой План победы. Официально все пункты этой инициативы ранее не раскрывались.

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Ключевое положение плана – приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. Остальные пункты – аргументы, почему это решение станет выгодным предложением и для НАТО также, и перечень того, что должны сделать партнеры, чтобы приблизить победу.

Киев рассчитывает получить такое приглашение уже в ближайшие месяцы. Даже если дальнейшая ратификация соглашения о вступлении в НАТО будет длиться месяцами, сам факт приглашения станет стратегическим поражением России, говорит LIGA.net председатель комитета Верховной Рады по внешней политике (СН) Александр Мережко.

Реально ли реализовать ключевое условие Зеленского – коротко.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. План содержит пять основных пунктов и три тайных приложения.

Пункты плана Зеленского предусматривают:

Приглашение в НАТО. Зеленский отметил, что это станет "свидетельством решительности" и продемонстрирует, как партнеры видят Украину в контексте "архитектуры безопасности".

Зеленский отметил, что это станет "свидетельством решительности" и продемонстрирует, как партнеры видят Украину в контексте "архитектуры безопасности". Усиление обороны. Этот пункт предусматривает проведение операций в стратегически важных районах во избежание образования буферных зон на территории Украины, вывод систем ПВО, совместное с партнерами сбивание российских самолетов, более активное использование украинских дронов и ракет, снятие ограничений на использование вооружения, а также доступ к разведывательной информации от партнеров. . Сюда также входит конкретный перечень западного оружия, которое Украина стремится получить.

Этот пункт предусматривает проведение операций в стратегически важных районах во избежание образования буферных зон на территории Украины, вывод систем ПВО, совместное с партнерами сбивание российских самолетов, более активное использование украинских дронов и ракет, снятие ограничений на использование вооружения, а также доступ к разведывательной информации от партнеров. . Сюда также входит конкретный перечень западного оружия, которое Украина стремится получить. Сдерживание агрессии. Предусматривает создание комплексного неядерного сдерживающего пакета, который должен защитить от российской агрессии и уменьшить ее возможности.

Предусматривает создание комплексного неядерного сдерживающего пакета, который должен защитить от российской агрессии и уменьшить ее возможности. Развитие стратегически экономического потенциала Украины и усиление санкций. Украина предлагает заключить специальные соглашения с Европейским Союзом и США, касающиеся совместной защиты, а также инвестирование в добычу и использование таких ресурсов как уран, титан и литий.

Украина предлагает заключить специальные соглашения с Европейским Союзом и США, касающиеся совместной защиты, а также инвестирование в добычу и использование таких ресурсов как уран, титан и литий. Пункт послевоенного времени. У Украины будет значительный и опытный военный контингент, сформированный из воинов, имеющих реальный опыт современных боевых действий. Этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны всего Альянса и повышения безопасности в Европе, считает Зеленский.

Секретные приложения касаются, в частности, количества оружия, которое должны предоставить партнеры.

Первая позиция – приглашение Украины в НАТО – здесь является ключевым геополитическим пунктом, говорит LIGA.net New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Цель Путина – полное уничтожение Украины и украинской нации. Он пытается ее достичь, пользуясь тем, что Запад воспринимает Украину как серую зону, – считает аналитик. – Приглашение будет означать, что торг о принадлежности Украины – к серой зоне Европы или к зоне влияния России – наконец-то будет завершен".

Факт приглашения для Украины в НАТО "должен стать фундаментальным для мира".

"Если мы, украинцы и партнеры, не успеем усилиться сейчас, то Путин успеет усилиться в следующем году. Усилиться так, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию", – отмечает Зеленский.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Для Украины важно получить приглашение в Альянс, говорит LIGA.net нардеп Александр Мережко.

"Это главная гарантия нашей безопасности и выживания тоже, – считает он. – И сейчас, и в будущем. Это будет означать политическое и геостратегическое поражение Путина".

Дальнейший процесс включения будет длиться некоторое время. По какой формуле он будет проходить и сколько времени займет эта процедура – вопрос дальнейших дискуссий.

Сам факт приглашения станет большим ударом по режиму российского диктатора и его планам победить Украину в этой войне, соглашается Самусь.

"Мы оторвались от России. Россия от нас не может оторваться никак, – объясняет он. – Поэтому мы просим союзников: считаете нас частью демократического мира – пригласите в НАТО. Это не значит, что мы завтра станем членами НАТО. Но геополитически Запад покажет, что Украина – союзник. И Россия больше не может вести войну на ее уничтожение".

При этом дальнейшие пункты плана содержат аргументы, объясняющие, что Украина усилит и сам Альянс, и систему мировой безопасности, добавляет Мережко. Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, а не о том, что Украина станет обузой для НАТО.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Президент Зеленский отправится на саммит Европейского Союза, чтобы ознакомить с планом победы европейских партнеров.

Перспективу получения приглашения в членство в НАТО в ближайшее время Мережко считает реалистичной. "Обычно это делается на саммитах НАТО. Но можно сделать быстрее: по инициативе США или другого государства-члена собирается Совет НАТО, задает этот вопрос и поддерживает такое приглашение, – отмечает он. – За всем стоит политическая воля. Если она есть – этот вопрос можно решить очень быстро.

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко отмечает, что Украина хочет получить приглашение на вступление до того, как Джо Байден покинет пост президента США.

"Наша идея заключается в том, что предоставление Украине (приглашение) сейчас является политическим сигналом... Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации", – считает госпожа посол.

Однако на такую скорость принятия решения рассчитывать не стоит, предупреждает LIGA.net посол США в НАТО (2009-2013) Иво Даалдер.

"Этого не произойдет. И даже если бы случилось, это ничего не изменило бы, – объясняет он. – Приглашение – это немного больше, чем обещание, которое НАТО дает Украине с 2008 года. Чтобы стать членом, все 32 нынешних члена должны ратифицировать соглашения о вступлении. В случае Швеции это заняло два года. Байден покидает пост через три мисяца"