О главном. Батл Зеленского с журналистами, немецкий Светофор, политический транш от МВФ

Общение президента Украины Владимира Зеленского с журналистами стало скандальным.

Общий уикенд Зеленского и шефа его Офиса Андрея Ермака обсуждали без уважения к чувствам между ними. Международный валютный фонд выдал Украине политический транш кредита.

Российские "ястребы" продолжают делать громкие заявления. В Германии загорелся межпартийный "Светофор".

Пресс-конференция Зеленского

Диалог Владимира Зеленского с представителями медиа в этот раз оказался неудачным. Хотя сам президент выступил его инициатором, похвастаться особенно нечем. Разве что ущерб, который получил бизнесмен Ринат Ахметов после заявления Владимира Зеленского о его причастности к государственному перевороту. Этот сенсационный пассаж сопровождался предложением самому богатому человеку Украины послушать какие-то записи.

Президент щедро раздавал оценки, легко выходя за пределы собственной компетенции, демонстрировал уверенность в боеготовности наших военных и пренебрежение разведкой и лично Василием Бурбой. Он проанонсировал переговоры Андрея Ермака с Дмитрием Козаком, которые вряд ли могут принести Офису президента серьезный успех. Раздал "пряники" ряду членов правительства, среди которых оказалась и первый вице-премьер Юлия Свириденко, которая работает в этой должности всего три недели. Выразил надежду на поддержку евроинтеграции новым правительством Германии и не упомянул вообще о "Крымской платформе".

Представляется, что целью встречи Зеленского с медиа была демонстрация его политических перспектив, приправленная сенсационными заявлениями. К тому же, команда Зеленского решила показать, что имеет системное видение его будущего.

Вышло не слишком убедительно, интерес общественности к празднованию 50-летия Андрея Ермака в президентской резиденции "Синегора" с привлечением вертолетов ГСЧС перебить не удалось. Однако не следует исключать, что скандальная тональность разговора президента с журналистами поставила дымовую завесу над назначением им с превышением полномочий двух судей Конституционного Суда, что окончательно подорвало легитимность этого органа.

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Кредит МВФ

Отмечу, что МВФ выдал политически оговоренный транш кредита Украине в размере $699 млн. Очевидно, что Запад решил не покидать Украину в одиночестве с угрозой российской агрессии. Это и не удивительно, потому что друг президента РФ Владимира Путина – секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев – прогнозирует, что в нашем государстве "вспыхнет", а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называет лучшими гарантиями безопасности Украины выполнение Минских договоренностей, которые сама Россия не намерена выполнять.

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Немецкий Светофор

В Германии официально сложилась коалиция СДПГ, свободных демократов и зеленых, сумевших найти в коалиционном соглашении место для Украины.

Новая коалиция "Светофор" призывает Россию прекратить войну на Донбассе и вернуть Украине Крым и объявляет о поддержке евроинтеграционных стремлений стран Ассоциированного трио. Однако отсутствие в коалиционном соглашении упоминаний о Северном потоке-2 позволяет сомневаться в искренности новых немецких властей.

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