О поисках Бандеры под Мариуполем, или в чём украинцы абсолютно сильнее россиян
В чём мы сильнее, чем "они"?
В — знании! Мы их знаем, а они нас — нет!
Мой "пузырек", мой круг может часами говорить об экзистенциализме Достоевского, эссеистике Мандельштама и абсурдистской тьме Андрея Платонова.
Они нам ничего не расскажут ни о Стефанике, ни о Жадане.
Они пришли сюда, как овцы в болото. Они окопались в Рыжем лесу, возле ЧАЭС. Они ловили Степана Бандеру под Мариуполем, они были искренне поражены унитазам, интернетом и кошачьим кормом в украинских сёлах.
Однажды мне сказали: наша ошибка в том, что мы не знали их так уж глубоко. Мы не думали, что всё оно настолько на самом деле...
Мы думали, что Достоевский утрировал. А Достоевский — сглаживал.
Мы не знали их до дна. Но они нас не знали и не знают вообще никак.
Оккупанты попали прямо в страшное фэнтези. Другая планета, другая цивилизация… Гаи шумят, кабачки колосятся, караси купаются... Рай!!!
А тут что-то из земли вылезло и всех сожрало... Скифия, Дюна!
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