Мы думали, что Достоевский утрировал. А Достоевский — сглаживал

В чём мы сильнее, чем "они"?

В — знании! Мы их знаем, а они нас — нет!

Мой "пузырек", мой круг может часами говорить об экзистенциализме Достоевского, эссеистике Мандельштама и абсурдистской тьме Андрея Платонова.

Они нам ничего не расскажут ни о Стефанике, ни о Жадане.

Они пришли сюда, как овцы в болото. Они окопались в Рыжем лесу, возле ЧАЭС. Они ловили Степана Бандеру под Мариуполем, они были искренне поражены унитазам, интернетом и кошачьим кормом в украинских сёлах.

Однажды мне сказали: наша ошибка в том, что мы не знали их так уж глубоко. Мы не думали, что всё оно настолько на самом деле...

Мы думали, что Достоевский утрировал. А Достоевский — сглаживал.

Мы не знали их до дна. Но они нас не знали и не знают вообще никак.

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Оккупанты попали прямо в страшное фэнтези. Другая планета, другая цивилизация… Гаи шумят, кабачки колосятся, караси купаются... Рай!!!

А тут что-то из земли вылезло и всех сожрало... Скифия, Дюна!

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