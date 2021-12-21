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ОАСК отменил конкурс на главу САП. Зеленский нарушает слово, которое дал Байдену

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ОАСК отменил конкурс на главу САП. Зеленский нарушает слово, которое дал Байдену

глава правления Центра противодействия коррупции
21.12.2021, 13:29

ОАСК отменил конкурс на главу Спецантикоррпрокуратуры. Владимир Зеленский в очередной раз делает вид, что не понимает, что происходит

Вчера, 20 декабря 2021 года, Окружной административный суд Киева (ОАСК) упразднил конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Заявленная причина – комиссия, которая проводила конкурс на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий это делать.

Реакция президента Владимира Зеленского и офиса президента не заставила себя ждать. Практически сразу на официальном сайте ОП появился "комментарий" о том, что такое "решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано насчет соответствия требованиям закона. <…> И президент, и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса".

Имеет ли значение заявление ОП о желании президента поскорее закончить конкурс на руководителя САП? После такого решения ОАСК – нет, не имеет.

Со вчерашнего дня значение имеют только ДЕЙСТВИЯ Зеленского. И сейчас это уже не о возрождении утраченного доверия – это об избежании катастрофы.

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Слишком далеко в сигналах зашли США и партнеры, чтобы "не заметить" нарушения Зеленским слова, официально данного президенту США Джо Байдену.

Ниже – перечень ДЕЙСТВИЙ, которые Зеленский должен совершить, чтобы избежать катастрофы в отношениях с "ключевым союзником безопасности", так президент сам называет США:

1. Решение о победителе конкурса должно быть принято сегодня, 21 декабря 2021 (как и было ранее запланировано комиссией).

Любая отсрочка – читается, как подпись Зеленского во вчерашнем "решении" ОАСК.

2. Генпрокурор Ирина Венедиктова без всяких проволочек назначает победителя конкурса – прямо в тот же день. Иначе ОАСК запретит ей это делать новым решением (у них есть другие иски по этому конкурсу).

3. На первой же сессионной неделе Верховная Рада голосует президентский законопроект о ликвидации ОАСК (рассмотрение которого ОП блокирует девятый месяц).

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Шестой апелляционный суд должен без промедления отменить "решение" ОАСК по отмене конкурса. Идиотичность последнего нужно описать отдельно – такого беспредела даже они еще не выносили.

Без решения апелляции исполнение предыдущих пунктов не имеет значения (и международники это понимают).

О заместителе главы Офиса президента Олеге Татарове перестаю писать принципиально. Без выполнения ДЕЙСТВИЙ выше – он всего лишь проводник воли Зеленского/Ермака.

Повторюсь, без ДЕЙСТВИЙ выше любые заявления Зеленского/Банковой по этому поводу вызывают и на Западе, и в Украине уже даже не злость – откровенное отвращение.

Я часто спрашивал, по вашему мнению именно ли Зеленский/Ермак блокируют конкурс на руководителя САП. Вдвое больше читателей этого канала отвечали – "нет", это Татаров.

Но после этого решения ОАСК, вы все еще думаете, что это Татаров или Зеленский/Ермак?

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ОАСК Владимир Зеленский сап джо байден андрей ермак Олег Татаров глава САП конкурс на главу САП
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