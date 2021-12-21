ОАСК отменил конкурс на главу САП. Зеленский нарушает слово, которое дал Байдену

Вчера, 20 декабря 2021 года, Окружной административный суд Киева (ОАСК) упразднил конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Заявленная причина – комиссия, которая проводила конкурс на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий это делать.

Реакция президента Владимира Зеленского и офиса президента не заставила себя ждать. Практически сразу на официальном сайте ОП появился "комментарий" о том, что такое "решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано насчет соответствия требованиям закона. <…> И президент, и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса".

Имеет ли значение заявление ОП о желании президента поскорее закончить конкурс на руководителя САП? После такого решения ОАСК – нет, не имеет.

Со вчерашнего дня значение имеют только ДЕЙСТВИЯ Зеленского. И сейчас это уже не о возрождении утраченного доверия – это об избежании катастрофы.

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Слишком далеко в сигналах зашли США и партнеры, чтобы "не заметить" нарушения Зеленским слова, официально данного президенту США Джо Байдену.

Ниже – перечень ДЕЙСТВИЙ, которые Зеленский должен совершить, чтобы избежать катастрофы в отношениях с "ключевым союзником безопасности", так президент сам называет США:

1. Решение о победителе конкурса должно быть принято сегодня, 21 декабря 2021 (как и было ранее запланировано комиссией).

Любая отсрочка – читается, как подпись Зеленского во вчерашнем "решении" ОАСК.

2. Генпрокурор Ирина Венедиктова без всяких проволочек назначает победителя конкурса – прямо в тот же день. Иначе ОАСК запретит ей это делать новым решением (у них есть другие иски по этому конкурсу).

3. На первой же сессионной неделе Верховная Рада голосует президентский законопроект о ликвидации ОАСК (рассмотрение которого ОП блокирует девятый месяц).

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Шестой апелляционный суд должен без промедления отменить "решение" ОАСК по отмене конкурса. Идиотичность последнего нужно описать отдельно – такого беспредела даже они еще не выносили.

Без решения апелляции исполнение предыдущих пунктов не имеет значения (и международники это понимают).

О заместителе главы Офиса президента Олеге Татарове перестаю писать принципиально. Без выполнения ДЕЙСТВИЙ выше – он всего лишь проводник воли Зеленского/Ермака.

Повторюсь, без ДЕЙСТВИЙ выше любые заявления Зеленского/Банковой по этому поводу вызывают и на Западе, и в Украине уже даже не злость – откровенное отвращение.

Я часто спрашивал, по вашему мнению именно ли Зеленский/Ермак блокируют конкурс на руководителя САП. Вдвое больше читателей этого канала отвечали – "нет", это Татаров.

Но после этого решения ОАСК, вы все еще думаете, что это Татаров или Зеленский/Ермак?

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