Между абсурдом и бессилием: Кремль сегодня – когда не знаешь куда идти и что делать дальше

Последние резонансные заявления российских политиков превращают страну-агрессора в глобальный источник абсурда. По большому счету, это завершает процесс демифологизации "великой России", однако в Москве всем на это наплевать.

Безжалостные и беззастенчивые российские "стратегические коммуникации" позволили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову заявить, что "самые отчаянные антисемиты, как правило, евреи".

Сложно было подобрать для этого худшее время, чем в начале мая, когда человечество отмечает годовщину победы над нацизмом, а еврейское государство – годовщину своего образования.

Вместо элементарного уважения к ближневосточному партнеру – Израилю, Лавров решил довести ситуацию до абсурда: сначала его подчиненные из МИДа обвинили правительство Израиля в "поддержке неонацистского режима в Киеве", а затем пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что израильские наемники воюют вместе с неонацистами.

Следует напомнить, что Лавров возглавляет министерство уже 18 лет. Хотя этот дипломат уступает рекорду пребывания в главном кабинете на Смоленской площади, принадлежащем Андрею Громыко, собственный вклад в отточку образа "Мистера Нет" он внес немалый.

Значительный энтузиазм Лавров продемонстрировал, начиная с 2014 года, когда начал разными способами оправдывать российскую агрессию против Украины.

Извинения президента РФ Владимира Путина за антисемитский выпад Лаврова перед израильским премьером Нафтали Беннетом не следует рассматривать как триумф здравого смысла.

Причина проста – брунатная волна антисемитизма в российском обществе поднята умело и продуманно, и формальные извинения не стоят ломаного гроша. Собственно, в течение 10 последних недель Россия последовательно разрушала представление мира о себе как предполагаемом и цивилизованном государстве.

Поэтому не стоит удивляться, что Россия осуществляет информационное нагнетание по поводу выступления Владимира Путина 9 мая, формируя своеобразную параллельную реальность. Страх остается главным аргументом России на международной арене, изменяются только инструменты устрашения.

День победы над нацизмом в советской парадигме, которую Россия развила, используя "георгиевскую" ленту и "Бессмертный полк", в политическом календаре Кремля занимает особое место. Тем более – сейчас, после системных неудач российских военных в войне против Украины.

Однако Путин – не военный, он бывший представитель спецслужб, и этот факт является ключевым для понимания его modus operandi.

Оглашение общей мобилизации россиян будет означать фактическое признание провала "специальной военной операции", об успехах которой постоянно заявляют российские пропагандисты.

Объявления войны Украине – фактическое признание ее как государства, которое для Кремля выглядит крайне политически невыгодным. Поэтому наиболее вероятным можно назвать продолжение намеков Путина на возможные ужасы для всего мира, манипуляции с различными смыслами и проведение скрытой манипуляции.

Это означает, среди прочего, продолжение падения авторитета РФ в мире.

Россия, конечно, не остановится, ее остановят только украинские защитники с помощью Запада.

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