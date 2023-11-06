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Очередная блокада поляками украинского бизнеса – какие выводы мы должны наконец сделать

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Очередная блокада поляками украинского бизнеса – какие выводы мы должны наконец сделать

экономист, финансовый аналитик Аналитического центра “Обьединённая Украина”
06.11.2023, 21:35

Сырьевая Украина не нужна Европе

Польша, которую многие у нас воспринимали чуть ли не как промоутера на пути членства Украины в ЕС, все больше и больше превращается в условное "бревно", которое лежит у нас на этом пути.

ʼВместо "зернового безвиза" мы сейчас получили более жесткий режим торговли с Польшей в части аграрных товаров, чем тот, что у нас был до войны.

Ценовой демпинг со стороны украинских компаний стал настоящим бичом наших соседей. И стоит отметить, что ситуация с более низкими ценами на товары и услуги из Украины будет сохраняться, пока капитализация украинской экономики не приблизится к параметрам польской, а это произойдет нескоро.

К этой ситуации подключилась блокада украинско-польской границы со стороны польских перевозчиков – это уже реакция поляков на "транспортный безвиз" для Украины.

Это еще раз подчеркивает мой тезис о том, что сырьевая Украина, особенно аграрно-сырьевая – не нужна в составе ЕС.

И если мы хотим стать частью Европейского геополитического пространства – у нас должна появиться совместимая с европейской политическая и экономическая модель развития.

Наши "разъемы" должны совпасть, иначе интеграция будет невозможна.

Для этого необходимо найти свое место в паневропейских технологических цепочках добавленной стоимости, и это точно не аграрное сырье.

Критически важно повышать уровень сложности украинской экономики.

Для начала реальной европейской интеграции мы должны пройти масштабный путь внутренней трансформации, потеряв свои "язвы развития" и обретя сходство европейских базовых систем.

Но проблема в том, что наши политические элиты и даже часть общества наивно воспринимают процедуру членства в ЕС как механизм проведения той же трансформации.

Это ошибочное восприятие, поскольку процедура адаптации Украины под требования ЕС будет успешной только в том случае, если она стартует с системной готовности, когда нужно изменить только внешний дизайн и часть "заводских настроек".

Если начать этот процесс в условиях системной неготовности, он будет жестко профанирован и имитирован нашей "глубинной системой".

 

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