Чергова блокада поляками українського бізнесу – які головні висновки ми повинні нарешті зробити

Польща, яку багато хто в нас сприймав чи не як промоутера на шляху членства України в ЄС, дедалі більше перетворюється на умовну "колоду", яка лежить у нас на цьому шляху.

ʼЗамість "зернового безвізу" ми зараз отримали жорсткіший режим торгівлі з Польщею в частині аграрних товарів, ніж той, що в нас був до війни.

Ціновий демпінг з боку українських компаній став справжнім злом для наших сусідів. І варто зазначити, що ситуація з нижчими цінами на товари та послуги з України зберігатиметься доти, доки капіталізація української економіки не наблизиться до параметрів польської, а це станеться нескоро.

Наразі до цієї ситуації додалася блокада українсько-польського кордону з боку польських перевізників – це вже реакція поляків на "транспортний безвіз" для України.

Це ще раз підкреслює мою тезу про те, що сировинна Україна, особливо аграрно-сировинна – не потрібна у складі ЄС.

І якщо ми хочемо стати частиною Європейського геополітичного простору – у нас має з'явитися сумісна з європейською політична та економічна модель розвитку.

Наші "роз'єми" мають бути у відповідності, інакше інтеграція буде неможливою.

Для цього необхідно знайти своє місце в пан'європейських технологічних ланцюжках доданої вартості, і це точно не аграрна сировина.

Критично важливо підвищувати рівень складності української економіки.

Для початку реальної європейської інтеграції ми маємо пройти масштабний шлях внутрішньої трансформації, втративши свої "виразки розвитку" і знайшовши подібність до європейських базових систем.

Але проблема в тому, що наші політичні еліти та навіть частина суспільства наївно сприймають процедуру набуття членства в ЄС як механізм проведення тієї самої трансформації.

Це помилкове сприйняття, оскільки процедура адаптації України під вимоги ЄС буде успішною лише за умови, якщо вона стартує із системної готовності, коли змінити потрібно тільки зовнішній дизайн та частину "заводських налаштувань".

Якщо розпочати цей процес в умовах системної неготовності, він буде жорстко профанований та імітований нашою "глибинною системою".

Оригінал

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