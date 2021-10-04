Оффшор 95 не спрятать. Как Зеленский приближает Украину к путинской России и ее практикам

Есть слова, а есть реальные дела. Есть образы, а есть реальные люди.

Есть Владимир Зеленский, который, и во время своей предвыборной кампании, и за время своего президентства, подчеркивал о важности борьбы с олигархами, оффшорной практикой и о необходимости принятия соответствующих законов. А есть оффшорные практики самого президента Украины, о которых говорится в фильме-расследовании журналистов Слидство.Инфо "Оффшор 95", который является частью большого международного расследования Pandora Papers (связанного с утечкой данных об офшорных активах и тайных соглашениях самых богатых людей мира, включая топполитиков. Проект содержит 2,94 терабайт финансовых данных. – Ред.)

Его цель – рассказать правду о политиках и олигархах вопреки тому, что они хотели бы о себе рассказать своим согражданам.

Есть история о борьбе с олигархами. А есть история о влиянии на Зеленского олигарха Игоря Коломойского, который только усилился после президентских и парламентских выборов 2019 года. Напомню – к победе Зеленского на выборах, Коломойский опасался даже приехать в Украину. Он понимал, что следственные и судебные инстанции будут относиться к нему несколько иначе, чем теперь, когда главой Украины стал человек, связанный с олигархом множеством контактов разного уровня.

Теперь нам показали определенные документы, которые позволили увидеть настоящий образ Владимира Зеленского и настоящие дела Коломойского. Понять, почему, например, Государственный департамент США вводит санкции против украинского олигарха и запрещает въезд в страну ему и всем членам его семьи. Тем временем в Киеве, вместо того, чтобы адекватно ответить на этот американский сигнал, пытаются его не замечать и пишут законы об олигархах, главной целью которого на самом деле является борьба с политическими оппонентами Зеленского.

В ситуации, когда практически все информационное пространство страны контролируется союзниками Зеленского, когда граждане Украины делают выводы о ситуации в Украине не по реалиям, а по контролируемому олигархами (читай – властью, потому что она является олигархической) телевидению, о фильме "Оффшор 95" должен был никто не узнать. Пришлось бы в Интернете искать информацию, которую прекрасно понимают люди, не голосовавшие за Зеленского, и которую не желают понимать те, кто отдал за него голос на выборах. Ведь здесь нюанс не в том, знаешь или нет определенные факты, а в том, что есть люди, которые не хотят их признавать, которым лучше живется в иллюзорной реальности.

Но власти очень не нравится, когда о ней рассказывают что-то такое, что не соответствует усилиям самого Зеленского и его пиарщикам. Поэтому и началась борьба с премьерой фильма-расследования, его организаторам угрожали, и не рядовые люди, а те, кто представлялся работниками Службы безопасности Украины. Такое развитие событий семимильными шагами приближает Украину к путинской России, лукашенковской Беларуси и их практикам. Мы с вами прекрасно понимаем, что никто никогда не сможет показать, например, в Минске фильм о коррупционных схемах белорусского правителя Александра Лукашенко и его ближайшего окружения. А в Москве – расследование того же оппозиционера Алексея Навального о дворце Владимира Путина в Геленджике. Все это будет запрещено, а людей, которые предоставят площадку для показа, просто уволят с работы.

С другой стороны, напомню, благодаря соцсетям, расследование Навального посмотрели миллионы россиян. То есть, даже если контролировать все СМИ и кинотеатры, все равно невозможно полностью исключить пути распространения информации. Особенно, когда ты начинаешь на эту информацию реагировать и делать все возможное, чтобы о ней не узнали твои сограждане. Это тебя компроментирует. В таком случае люди начинают задумываться: если власть не хочет, чтобы мы об этом знали, значит это правда.

Это абсолютно понятная ситуация, и у Зеленского теперь "эффект Путина", или же у людей в силовых структурах, которые его обслуживают. Непросто так же Зеленский борется за возможность полностью их контролировать. Теперь даже те, кто не видел "Оффшор 95", будут уверены, что в фильме точно есть что-то неприятное для президента и его окружения, как в Офисе президента, так и в олигархических кругах.

Нельзя ли было просто не обратить внимание и позволить журналистам показать фильм, тем более, его все равно бы увидели большинство людей, которым не безразлична ситуация в государстве, которым важно, кто на самом деле ею руководит.

Но власть отреагировала совершенно в советском духе. Поэтому мы должны детально изучить материалы расследования и понять, что же происходило с состоянием Зеленского и Коломойского до 2019 года. Если мы об этом узнаем, нам станет известна механика событий самого 2019 года, когда Владимир Зеленский победил на президентских выборах. Мы поймем намерения тех людей, кто организовал и реализовал проекты "Зеленский" и "Слуга народа". Так мы будем знать, чего ожидать, и какую судьбу готовят Украине их идейные вдохновители. На что они рассчитывают, какие их истинные цели. Почему они решили использовать в их реализации 73% украинских избирателей, которые в свою очередь решили закрыть глаза на очевидные угрозы и риски будущего существования украинского государства и его сопротивления российской агрессии.

Каждая подобная деталь – не просто вопрос прошлого или настоящего. Этот вопрос нашего будущего.

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