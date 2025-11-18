Мнение
Охота на "ишаков": логистические цели ВСУ и переход на наземные роботизированные комплексы
Иван Киричевский
військовослужбовець 413-го полку "Рейд" и эксперт Defense Express
Мы продолжаем публикацию рассказов военных о том, как и какими средствами ведется современная война – и как это выглядит для людей, которые прямо сейчас работают на фронте. Даем слово тем, кто противодействует российскому подразделению "Рубикон".
Российские оккупационные войска продолжают экспериментировать с латанием одного из самых уязвимых своих мест – логистики.
Наиболее распространены у них сейчас два стандартных формата логистики, которые они практикуют.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)