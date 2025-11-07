Главное управление разведки Минобороны уничтожило в Донецкой области штаб одного из самых боеспособных российских подразделений БпЛА – центра "Рубикон".

Впервые о нем стало известно осенью 2024 года во время операции Сил обороны в Курской области. Меньше чем за год он превратился в подразделение, заточенное под создание всех условий для наступления российской пехоты на украинские земли. Ситуация, которая складывается сейчас в Покровске, – в значительной степени заслуга именно экипажей "Рубикона".

"Работа "Рубикона" – это, по факту, уничтоженная жизнь в городе Доброполье. Они выбили инфраструктуру, логистику, – говорит LIGA.net офицер бригады "Рубеж" Андрей Отченаш. – Трасса Доброполье-Краматорск, трасса Славянск-Изюм – также их работа".

Это подразделение продолжает наращивать силы. Сейчас его численность – около 1500 российских военных. Но эта цифра быстро меняется – рекруты "Рубикона" могут себе позволить забирать пилотов из других подразделений, целыми экипажами.

Военно-политическое руководство России делает на "Рубикон" большую ставку, констатирует офицер Главного управления разведки Мнобороны с псевдонимом Азимут.

Как комплектуется элитный для российской армии "Рубикон" и что входит в его приоритетные задачи – LIGA.net разбиралась вместе с украинскими разведчиками, киберспециалистами и военнослужащими Сил беспилотных систем.