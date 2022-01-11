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Оккупация Украины начнется не с российских границ. Угрозы переговоров Запада с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
Оккупация Украины начнется не с российских границ. Угрозы переговоров Запада с Путиным

представитель Донецка в ТКГ по Донбассу
11.01.2022, 12:38

Также как в Беларуси и Казахстане, оккупация Украины Россией начнется изнутри Украины. Если Запад уже сейчас не начнет системно ослаблять Путина

Россияне пытаются говорить с США и НАТО языком ультиматумов и оскорблений. Причем, публично! Такой подход работает в общении со слабым противником. Но являются ли США сегодня более слабыми, чем РФ? 

В военном плане Штаты безусловно сильнее. В политическом – учитывая внутриполитический фактор и Китай – может и слабее. Демократии всегда более ограничены в выборе инструментов реагирования на угрозы, чем диктатуры и автократии.

Для Украины проблема этой ситуации в том, что приказы военным отдают политики. Штаты, как и НАТО, сегодня действительно не заинтересованы в крупномасштабном конфликте в Европе – в данном случае это их слабость. И Москва это понимает.

Но чувствует ли президент РФ Владимир Путин себя настолько сильным, чтоб его язык шантажа и ультиматумов был реальной угрозой, а не блефом? Насколько ему реально выгодна полномасштабная война с Украиной? Особенно учитывая перечень уже озвученных Вашингтоном санкций, которые обрушат экономику России в случае агрессии против Украины?

Что уже сегодня есть у Путина такое, что позволяет ему разговаривать языком оскорблений и ультиматумов с мировым военным и экономическим лидером? 

Гиперзвуковые ракеты? Но, учитывая совокупное количество ядерных боеголовок США-НАТО и то, что Вашингтон, по словам того же Путина, уже завершает разработку собственного гиперзвукового оружия, – это явно не тот козырь, которым технологический карлик может свалить технологического гиганта…

Конечно, очень кстати для Путина события в Казахстане. 

Де-факто оккупация этой страны и возвращение ее под контроль Кремля путем утверждения у власти теперь уже полностью зависимого от Москвы лидера, – это серьезный скачок в реализации главной цели Путина (в его понимании даже – миссии) – воссоздания Российской империи. 

Если прибавить к этому такую же марионеточность пророссийского режима в Беларуси, то это уже очевидный тренд. И на данном этапе он, безусловно, вдохновляет российского Гитлера на новые блицкриги. Но… Ни белорусский, ни казахский "аншлюс" не носили характера прямого военного вторжения. Вероятно, много лет проработавший в Германии, Путин все-таки усвоил какие-то уроки Нюрнберга…

Одно дело, когда предательская власть страны, сама, ради самосохранения, попросила тебя войти в нее по самые не хочу, а другое – когда ты открыто нарушаешь все международные нормы, да еще и предупрежден о критических для тебя последствиях этого.

Короче говоря, если бы Путин не боялся Штатов, то он бы просто сделал то, чем сегодня угрожает, – открыто напал на Украину. Но он не напал, он сделал угрозу нападения предметом торгов. Значит он не хочет нападать! Он словно кричит Западу: не дайте мне напасть на Украину! Создайте мне условия, чтоб я мог не делать этого!

Более того, скорее всего, и сам Путин, и коллективный Запад понимают, что открытая и прямая агрессия РФ против Украины на фоне санкционного обрушения ее экономики приведет к критической дестабилизации внутриполитической ситуации в самой России. Ядерной России – и этот фактор тоже является, в нашем случае, "слабостью" Запада.

Одним словом, Путин сегодня, на самом деле, не заинтересован в открытой крупномасштабной войне с Украиной. Запад, в свою очередь, не заинтересован в реальном выполнении ультимативных требований России, но и подрывать "стабильность" в РФ – тоже страшно. Обе стороны противостояния настроены на сохранение, как минимум тактического, статус-кво, который позволит Москве получить какие-то мелкие уступки от Вашингтона и выдать их за "глобальную победу", а Западу утешить себя тем, что он якобы избавил Европу от войны.

Кстати, нагнетая прямыми оскорблениями Кремля в адрес НАТО ситуацию вокруг переговоров, Москва создает предпосылки для того, чтоб любая, даже незначительная уступка Запада (например, возвращение США в договор о ракетах средней и меньшей дальности) выглядела как глобальная победа, достигнутая благодаря именно угрозам и оскорблениям всяких рябковых, то есть, позиции силы РФ.

В сухом остатке

К сожалению, Путин получает реальные (хоть и незначительные) уступки от США и НАТО и этим закрепляет за собой статус мировой супердержавы – субъекта, равного США, НАТО и Китаю.

Также, он получает усиление своей власти в России и закрепляет доминирование на постсоветском пространстве.

Разумеется, позиции Украины, в том числе на Минских переговорах, в результате этого становятся слабее. Угроза крупномасштабного нападения со стороны России станет постоянной и еще более реальной, потому что доказала свою эффективность как инструмент геополитики, плюс – уже будет готова военная инфраструктура для ее реализации. Любое наше действие во внешней и внутренней политике Украины после этого будет делаться с оглядкой на Москву. И Запад будет даже принуждать нас к этому.

При этом, Путин не отказывается от своей главной цели (миссии) – подчинения Украины и возвращения ее под свой контроль. Но теперь он сможет уже в более комфортных условиях готовить в Украине тот же сценарий, который был опробован и реализован Москвой в 2014 году в Крыму и на Донбассе, в 2020 – в Беларуси, и в 2022 году в Казахстане – оккупации по просьбе из оккупируемых стран. И не прямой, а под видом миротворцев или "вежливых человечков". 

В этом контексте, кстати, стоит вспомнить и недавний иск Виктора Януковича о признании незаконным его смещения с поста президента Украины. Один раз он уже обращался к Путину с просьбой ввести войска...

Запад же получает избавление от МНИМОЙ угрозы войны в центре Европы, еще большую зависимость от России в энергоносителях (благодаря Северному потоку-2, который Москва сделает основным условием договоренностей), уменьшение своего влияния на постсоветском пространстве, и "чувство глубокого удовлетворения", разумеется. Иными словами – НИЧЕГО!

То есть, по замыслу Кремля, оккупация Украины начнется не с российских границ! Также как в Беларуси и Казахстане, она начнется изнутри Украины! И Запад никак не сможет помешать этому, если уже сейчас не начнет системно ослаблять Путина, а не потакать его комплексу Бонапарта. И делать это нужно уже сейчас, реально и в прогрессии наказывая Москву за невыполнение Минских соглашений...

С одной стороны, тактика Запада по снижению эскалации путем переговоров – правильная и позволяет выиграть время. 

С другой – если Вашингтон и Брюссель хоть на минуту допускают, что Путин будет выполнять договоренности, достигнутые на этих переговорах, и реально откажется от уже принятого им решения о подчинении себе Украины, – то в мире бушует пандемия не ковида, а безумия.

То есть, и Запад, и Киев уже сейчас должны думать (и работать над этим!) не о сиюминутном, тактическом противостоянии России, а об экзистенциальной враждебности путинизма для устоявшегося международного порядка, либерализма, демократии и Украины.

Иначе, воодушевившись эффективностью силовой дипломатии, Путин, в конце концов, реализует все страхи Запада только в гипертрофированном масштабе.

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Россия США владимир путин переговоры война в украине казахстан война России в Украине
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