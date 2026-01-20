Замість гучних ультиматумів чи повномасштабної мобілізації, європейські столиці обрали для захисту Гренландії стратегію, яку в кулуарах Брюсселя вже охрестили "асиметричним стримуванням". План ЄС і ключових країн НАТО базується на двох стовпах: фізичній присутності обмеженого контингенту ("tripwire forces") та пропозиції, від якої Дональд Трамп, як бізнесмен, не мав би відмовитися.

Проте вже 19 січня прийшла інформація, що на фоні потенційного запровадження тарифів проти європейських держав німецькі військові (а саме контингент з 15 осіб) зі сторони НАТО залишатимуть Гренландію. Інші європейські коаліціянти поки не коментували це питання, але рішучість союзників явно поставлена під удар. То чи спрацює спільна операція Європи – чи перечепиться Трамп через цю політико-безпекову "розтяжку"?

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net