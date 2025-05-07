Вражеская пропаганда действует. У нашего населения сложилось ложное представление о российской тактической баллистической ракете "Орешник", которая сейчас на стадии испытаний, как о чем-то более угрожающем и разрушительном, чем то, чем Россия атакует Украину сейчас.

Поэтому прокомментирую слухи о якобы "выборе Кремлем целей для удара "Орешником".

Во-первых, "Орешник" имеет разделяющуюся боевую часть, поэтому по каким-то конкретным целям он бить не может в принципе. Разве что по районам большого города, Киева например.

И это выдает цель авторов "новости": напугать украинцев, чтобы хоть немного компенсировать тот страх, который сейчас царит в Москве.

Во-вторых, скорости примерно 10 махов, которую имели боеголовки "Орешника" при ударе по "Южмашу", недостаточно для создания эффекта "кинетического оружия". Разрушения будут примерно такими же, как при применении обычной баллистики. Поэтому проще ударить "Искандером" – и надежнее, и точнее.

В-третьих, действительно, "Орешник" почти невозможно перехватить имеющимися у нас средствами ПВО. Но зато его применение разрушит очень выгодный для Кремля миф об этой ракете как о супероружии. При ударе по "Южмашу" сложились благоприятные условия — была плотная облачность. Поэтому на видеокамерах наблюдения мы увидели, как с низкого неба выныривают какие-то объекты в раскаленном ореоле и стремительно падают на землю. Ужас, потому что раньше никто такого не видел (кроме тех, кто наблюдал испытания боевых ракет на полигонах).

Если ударить еще раз, такого впечатляющего медийного эффекта больше не будет. И мифа о супероружии тоже.

В-пятых, все эти мои аналитические соображения имеют смысл только в том случае, если этот "Орешник" взлетит. А вот с этим у агрессора проблемы. Они пытались несколько раз повторить удар, даже закрывали небо над полигоном, но что-то пошло не по плану.

Если подытожить, то вероятность такого удара невелика. Но если он произойдет, то возможны разрушения и жертвы, подобные тем, которые Украина уже пережила при предыдущих ракетных ударах со стороны недоимперии. Но ничего апокалиптического, похожего на использование ядерного оружия, как намекал кремлевский фюрерок, не произойдет.

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Однако настоящий ужас уже назревает в Москве.

В яростном припадке "победобесия" там выключают интернет, спутниковую геолокацию, закрывают торговые и другие заведения в центре столицы. Путин дрожит за свою шкурку настолько, что в Москву стянули кучу ПВО со всей европейской части РФ.

Если от нас полетят какие-то дроны, или россиянам покажется, что что-то летит, они начнут их сбивать. В результате их ПВО, в том числе артиллерийские комплексы на высотных строениях, приведут к таким разрушениям в Москве, что нам и не мечталось.

Во время пребывания в Москве Си Цзиньпина Украина по ней бить не будет. Но по другим городам или по Москве в другие дни это делать нужно.

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