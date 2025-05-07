Ворожа пропаганда діє. У нашого населення таки склалося хибне уявлення про російську тактичну балістичну ракету "Орєшнік", яка зараз на стадії випробувань, як про щось більш загрозливе і руйнівне, ніж те, чим Україну атакують зараз.

Тому прокоментую чутки про начебто "вибір Кремлем цілей для удару "Орєшніком".

По-перше, "Орєшнік" має роздільні бойові частини, тому по якихось конкретних цілях він бити не може у принципі. Хіба що по районах великого міста, Києва наприклад.

І це видає мету авторів "новини": налякати українців, щоб трохи компенсувати той переляк, який зараз панує у Москві.

По-друге, швидкості приблизно 10 махів, яку мали боєголовки "Орєшніка" при ударі по "Південмашу", недостатньо для створення ефекту "кінетичної зброї". Руйнування будуть приблизно такими, як при застосуванні звичайної балістики. Тому простіше ударити "Іскандером" — і надійніше, і точніше.

По-трете, дійсно, "Орєшнік" майже неможливо перехопити наявними у нас засобами ППО. Але ж його застосування зруйнує дуже вигідний для Кремля міф про цю ракету як суперзброю. Під час удару по "Південмашу" склалися сприятливі умови — були щільна хмарність. Тому на відеокамерах спостереження ми побачили, як з низького неба виринають якісь об’єкти у розпеченому ореолі і стрімко падають на землю. Жах, бо раніше ніхто такого не бачив (окрім тих, хто спостерігав випробування бойових ракет на полігонах).

Якщо вдарити ще раз, то такого вражаючого медійного ефекту вже не буде. І міфу про суперзброю теж.

По-п’яте, всі ці мої аналітичні міркування мають сенс лише у випадку, якщо цей "Орєшнік" полетить. А ось з цим у агресора проблеми. Бо вони намагалися декілька разів повторити удар, навіть закривали небо над полігоном, але щось пішло не за планом.

Якщо підсумувати, то ймовірність такого удару невелика. Але якщо він відбудеться, то можливі руйнування і жертви є подібними до тих, яких Україна вже зазнала від попередніх ракетних ударів з боку недоімперії. Але нічого апокаліптичного, схожого на використання ядерної зброї, як натякав кремлівський фюрерок, не станеться.

Проте реальне жахіття вже назріває у Москві.

У шаленому нападі "побєдобєсія" там вимикають інтернет, супутникову геолокацію, закривають торговельні та інші заклади у центрі столиці. Путін тремтить за свою шкурку настільки, що до Москви стягли купу ППО з європейської частини РФ.

Якщо від нас полетять якісь дрони чи росіянам здасться, що летять, вони почнуть їх збивати. У результаті їхня ППО, до якої входять гарматні комплекси на високих будівлях, зруйнує у Москві стільки, що нам і не мріялося.

Під час перебування у Москві Сі Цзіньпіна Україна по ній бити не буде. Але по інших містах або по Москві в інші дати це робити необхідно.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net