Ошибка, цена которой – жизнь. Почему некоторые командиры держат солдат в казармах

Я, как видите, жив и легитимен. Этот факт напрямую связан с тем, что у меня нормальное командование, а россияне – "торопыжки".

Мою первую казарму, которую я ремонтировал и за свои деньги покупал стулья еще в 2015-м, россияне раздолбали крылатыми ракетами "Калибр" ночью в первые часы эскалации. Я тогда еще не мобилизовался, и вообще там ночью народу было немного, поэтому небо миловало.

После этого военное командование сделало выводы. Поэтому когда я мобилизовался и приехал в новый пункт дислокации, там уже в казармах никто не ночевал.

Приблизительно на третий день моего пребывания на новом месте раздолбали и эту казарму. Уже пустую.

Будь у меня командир дуб-дерево советской вырубки и требовал бы ночевать в казарме, меня бы не было в живых.

Я не очень понимаю, чем руководствуются отдельные командиры, до сих пор расселяющие бойцов в казармах, расположение которых прекрасно известно россиянам еще с советских времен.

Но это нам очень дорого стоит.

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