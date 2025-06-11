Не буду скрывать, что возможного обстрела исторических святынь Киева и других украинских городов я с опасением ждал с первого дня большой войны.

Первые признаки того, что россияне окончательно перестали стесняться, на самом деле появились не сегодня, а в тот день, когда был поврежден фасад Музея войны в непосредственной близости от Киево-Печерской Лавры.

После этого возможность попадания беспилотника или ракеты непосредственно в Лавру или в Софию стала исключительно вопросом времени.

И считать, что для Москвы действительно существует нечто сакральное в наших храмах — значит не понимать сути ее становления как государства. Ведь размежевание Суздаля, который впоследствии стал Москвой, с остальной Русью началось именно тогда, когда армия, сформированная первым диктатором севера Андреем Боголюбским, захватила Киев и разграбила его церкви, среди которых, конечно, и София.

Перед этим Боголюбский, как известно, украл в Вышгороде икону Божией Матери, которую превратил в символ собственного княжества.

Ну а что касается Лавры, то и напоминать не нужно — с этим величественным монастырем не церемонились ни в древние времена, ни уже в такие близкие к нам годы, когда во Вторую мировую войну был разрушен Успенский собор.

И больше всего их беспокоит то, что нам удалось все это восстановить — вернуть себе не только архитектурные памятники, но и их значение для нас, и нашу субъектность, которую Москва упорно пытается отнять и уничтожить.

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