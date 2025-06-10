Будущее Украины — это они. Носители памяти, боли и опыта

Какими они вырастут — дети войны? Те, кто четверть учебного года и ночей провёл под обстрелами в укрытиях.

Те, кто под звуки "Шахедов" читает рассуждения американского президента о детях на площадке. А потом спрашивает: Мама, а Орешник насколько глубоко пробивает? — Котик, не знаю. Посмотрю позже. — Только не затягивай, потому что если он пробьёт укрытие, я уже не смогу узнать.

Они не надеются ни на кого, кроме самих себя.

Они не верят политикам.

Они плохо помнят, каким бывает мир, потому что были слишком маленькими.

Отличают звук ПВО от прилёта.

Военных — от ТЦК.

Радуются, что мы уже можем бить по НПЗ.

Возмущаются, что из РФ до сих пор летают пассажирские рейсы, а из Борисполя — нет.

Наполнены достоинством настолько, чтобы не признавать, что им страшно.

Больше всех на земле хотят, чтобы эта война закончилась, но настаивают: без нашей победы этого не будет.

Будущее Украины — это они.

Носители памяти, боли и опыта.

Те, кого вырастила война.

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