Какими они вырастут — дети войны? Те, кто четверть учебного года и ночей провёл под обстрелами в укрытиях.

Те, кто под звуки "Шахедов" читает рассуждения американского президента о детях на площадке. А потом спрашивает: Мама, а Орешник насколько глубоко пробивает? — Котик, не знаю. Посмотрю позже. — Только не затягивай, потому что если он пробьёт укрытие, я уже не смогу узнать.

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Они не надеются ни на кого, кроме самих себя.

Они не верят политикам.

Они плохо помнят, каким бывает мир, потому что были слишком маленькими.

Отличают звук ПВО от прилёта.

Военных — от ТЦК.

Радуются, что мы уже можем бить по НПЗ.

Возмущаются, что из РФ до сих пор летают пассажирские рейсы, а из Борисполя — нет.

Наполнены достоинством настолько, чтобы не признавать, что им страшно.

Больше всех на земле хотят, чтобы эта война закончилась, но настаивают: без нашей победы этого не будет.

Будущее Украины — это они.

Носители памяти, боли и опыта.

Те, кого вырастила война.

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