Мы не можем полагаться на тех, кого с самого начала не интересовало, каким образом будет установлена пауза в боевых действиях

Действующая американская администрация инфантильна, и последнее заявление Марка Рубио о "других приоритетах" это лишь подтверждает.

Плана давить на Россию в Белом доме не существовало. Может, для галочки он был, но как вариант не рассматривался.

Дожать Украину американцам в целом удалось, потому что мы согласились на прекращение огня практически без гарантий. Да и наша публичная риторика стала явно менее героической, чем раньше (в каждом публичном выступлении напоминалось, что мы очень сильно просим о мире, чуть ли не на любых условиях – так выглядело).

Но все же добить нас окончательно не получилось. Ряд условий, поднимаемых Кремлем, Киев сразу назвал нереальными.

После этого движения в сторону "мира", как минимум публично, больше не было. Вы ведь не считаете слова Трампа об успехах реальным признаком успехов?

Теперь же администрация Трампа выглядит как ребенок, который не может определиться со своим хобби. Что-то не удалось сразу? Интерес потерян.

Здесь нужно задать себе вопрос. Можем ли мы полагаться на тех, кого с самого начала не интересовало, каким образом будет установлена пауза в боевых действиях? На тех, кто только и пытается не просто нас продать, но буквально избавиться от Украины?

Отказ Трампа от участия в "мирном процессе" – это благословение. Ибо "мир", который они собирались принести, был бы очень сомнительным и непременно привел бы к возобновлению войны в ближайшем будущем.

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