Ми не можемо покладатися на тих, кого від самого початку не цікавило, як саме буде встановлена пауза в бойових діях

Чинна американська адміністрація інфантильна, й остання заява Марка Рубіо про "інші пріоритети" це лише підтверджує.

Плану давити на Росію в Білому домі не існувало. Може, для галочки він був, але як варіант не розглядався.

Дотиснути Україну американцям загалом вдалося, бо ми погодилися на припинення вогню практично без гарантій. Та і наша публічна риторика стала явно менш героїчною, ніж раніше (в кожному публічному виступі нагадувалося, що ми дуже сильно просимо про мир, мало не на будь-яких умовах – так виглядало).

Але все ж добити нас із кінцями не вийшло. Низку умов, які підіймав Кремль, Київ одразу назвав нереальними.

Після цього зміщення в сторону "миру", як мінімум, публічно більше не було. Бо ви ж не вважаєте слова Трампа про успіхи реальною ознакою успіхів?

Тепер же адміністрація Трампа виглядає наче дитина, яка не може визначитися з хоббі. Щось не вдалося одразу? Інтерес втрачено.

Тут варто поставити собі питання. Чи можемо ми покладатися на тих, кого від самого початку не цікавило, як саме буде встановлена пауза в бойових діях? На тих, що тільки і намагаються не просто продати, але буквально здихатися України?

Відмова Трампа від участі в "мирному процесі" – це благословення. Бо "мир", який вони збиралися принести, був би дуже сумнівним і неодмінно призвів би до поновлення війни в найближчому майбутньому.

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