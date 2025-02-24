Дело не только в раздражении Трампа или попытке дожать подписание ресурсного соглашения. Меняется многое. И это заметно по конкретным действиям США

Середина февраля (неделя накануне и во время Мюнхенской конференции по безопасности) стала шоковым периодом для Европы (со стороны США). 18 февраля началась "шоковая терапия" Трампа в отношении Украины.

Многие удивились, почему это произошло и почему именно сейчас? На самом деле удивляться не стоит — мы оказались в списке стран, в котором раньше были Дания (в связи с притязаниями Трампа на Гренландию), Канада, Мексика, Панама, а в более широком контексте — вся Европа (за исключением правопопулистских союзников команды Трампа).

Рано или поздно агрессивное давление со стороны Трампа должно было проявиться и в отношении Украины. Это суть трампистского мировоззрения и особенность его политики: главное — деньги, и эти деньги нужно выбивать из тех, кто слабее и зависим от США.

Непосредственной причиной агрессивных заявлений Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации стал отказ президента Зеленского подписать кабальное соглашение о стратегических ресурсах Украины, а формальным поводом — критика Зеленским переговоров США и России в Эр-Рияде.

Трамп крайне не любит, когда ему отказывают, а еще больше — когда его начинают критиковать. Ну а дальше — понеслось. Не буду повторять то, что все слышали и видели. Однако агрессивная волна из Вашингтона в сторону президента Зеленского — это уже апробированная (на других странах) тактика жесткого давления на украинское руководство с целью все же заставить Киев подписать ресурсное соглашение, предложенное США.

Но важно понимать, что дело не только в раздражении Трампа по отношению к Зеленскому и не только в попытке додавить нас к подписанию ресурсного соглашения. Уже очевидно, что существенно меняется политика США в отношении Украины, России и Европы. И это заметно не только по риторике Трампа, но и по конкретным действиям США в ООН, на переговорах с Россией, в отношениях с нами и т. д.

Договориться с Россией для Трампа важнее, чем договориться с нами. А мы должны "заплатить по счетам" за то, что нам предоставлялось как безвозмездная и безвозвратная помощь. Подходы США к своей внешней политике кардинально меняются.

Либерально-демократические ценности отбрасываются (или заменяются совершенно другим — меркантильно-консервативным и эгоистичным толкованием национальных интересов США), деньги становятся важнее глобальных вопросов безопасности, вместо партнерства даже в отношении союзников применяется агрессивный диктат, в приоритете — крупные сделки (big deals) с теми, кто традиционно был стратегическим конкурентом или даже врагом США.

Почему это важно осознавать? Потому что нам придется искать оптимальный баланс между тактикой и стратегией в отношениях с США в контексте нашего противостояния российской агрессии.

Сейчас нам нужно снять конфликтную напряженность вокруг ресурсного соглашения, а также в целом в отношениях с Трампом и его администрацией. Вероятно, придется пойти на некоторые уступки США, чтобы сохранить для Украины хотя бы возможность покупать американское оружие.

Но прежней безвозмездной военной помощи уже не будет. А о финансовой помощи со стороны США можно даже не мечтать. Кто знает, какие уступки от нас потребуют США ради формального прекращения войны в Украине? И, возможно, нам придется идти на неприятные компромиссы. И дай бог, чтобы это действительно были компромиссы, а не односторонние уступки Украины. Среди вероятных требований могут быть и такие, которые для нас абсолютно неприемлемы, например признание оккупированных территорий российскими.

Обращаю внимание на эти обстоятельства, чтобы у всех нас не было иллюзий, что можно вернуться к прежним партнерским отношениям с США. Партнерство, если и будет, то ситуативного и инерционного характера. Причем это мы будем бороться за сохранение хотя бы остатков партнерства.

Администрация Трампа не будет рассматривать нас как партнеров, тем более стратегических. Отношение к нам будет как к объекту торговли с Россией и как к ресурсному активу (и хорошо, если на будущее, а может, и просто как к источнику компенсации расходов, понесенных ранее).

Какие выводы мы можем сделать из нынешней (уже новой) ситуации в наших отношениях с США? Она может несколько изменяться (и в негативную, а может, и в позитивную сторону, если Трампа немного "попустит" и ему будет выгодно поддержать Украину), будет раскачиваться, как на американских (трампистских) горках, но главные тенденции, о которых я говорил выше, уже очевидны.

С точки зрения нынешних тактических интересов, сейчас мы должны и даже обязаны искать определенные, относительно приемлемые компромиссы с администрацией Трампа по вопросам ресурсного соглашения, условий завершения российско-украинской войны и некоторым другим темам.

Возможно, некоторые из этих компромиссов будут для нас болезненными. Однако мы не можем (даже если очень хочется) послать Трампа ко всем чертям, как предлагают некоторые. Негативные последствия в этом случае будут слишком велики, особенно с точки зрения влияния на военную ситуацию. Пока еще мы слишком зависимы от США, поэтому придется проявлять гибкость.

В более долгосрочной перспективе мы должны понимать, что по крайней мере на период президентства Трампа мы неизбежно теряем США как главного стратегического партнера Украины, в том числе в военно-политическом противостоянии с Россией. Однако этот процесс нужно растянуть во времени и минимизировать его негативные последствия.

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Одновременно нам нужно думать о формировании новой стратегии безопасности. На данный момент очевидно лишь одно: нашими главными стратегическими партнерами в перспективе станут европейские страны (разумеется, с некоторыми исключениями и, возможно, в несколько иной форме, чем сейчас).

У нас общие вызовы (новая внешняя и оборонная политика США при Трампе) и проблемы (российская агрессия), просто для нас они более выражены и опасны. Но нам придется искать дополнительные механизмы защиты и противовесы, чтобы минимизировать угрозы со стороны России и дальнейшие резкие изменения международной политической конъюнктуры, в том числе со стороны США при президентстве Трампа.

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