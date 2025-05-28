25 мая президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой масштабных и многодневных обстрелов Киева, Одессы и других украинских городов со стороны России. Высказывания Трампа были прямыми и направлены непосредственно на президента России Владимира Путина. В импровизированном разговоре с журналистами Трамп сказал о Путине: "Я его давно знаю, мы всегда ладили, но он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это совсем не нравится. Мы посреди переговоров, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам. Мне это совсем не нравится". Он также упомянул о возможности введения дополнительных санкций против России.

Позже Трамп опубликовал резкое заявление на платформе Truth Social, в котором написал, что Путин "совсем СОШЕЛ С УМА! … Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только её часть, и, возможно, я был прав, но если это так — это приведёт к падению России!"

Что это означает?

Эти события заставили некоторых наблюдателей задуматься, не собирается ли администрация Трампа — после недель разочарования, но в итоге уступок кремлёвскому саботажу — наконец занять жёсткую позицию.

Это было самое резкое из нескольких заявлений Трампа против Путина за последние два месяца, поскольку даже для тех представителей администрации, которые стремились прекратить поддержку Украины, стало очевидно, что Путин не заинтересован в подходе Трампа к достижению мирного урегулирования войны. Подобные заявления Трамп делал в конце апреля и начале мая — тогда он также намекал на возможность введения новых санкций против России.