25 травня президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою масованих та багатоденних обстрілів Києва, Одеси та інших українських міст з боку Росії. Висловлювання Трампа були прямими та спрямованими безпосередньо на президента Росії Володимира Путіна. В імпровізованій розмові з журналістами Трамп заявив про Путіна: "Я знаю його давно, ми завжди ладнали, але він запускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. Ми посеред переговорів, а він запускає ракети по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається". Він також згадав про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Згодом Трамп опублікував різку заяву на платформі Truth Social, у якій написав, що Путін "зовсім З’ЇХАВ З ГЛУЗДУ! … Я завжди казав, що він хоче ВСЮ Україну, а не лише її частину, і можливо, я мав рацію, але якщо це так — це призведе до занепаду Росії!"

Що це означає?

Ці події змусили деяких спостерігачів замислитися, чи не збирається адміністрація Трампа — після тижнів розчарування, але зрештою поступок перед кремлівським саботажем — нарешті зайняти жорстку позицію.

Це була найрізкіша з кількох заяв Трампа проти Путіна за останні два місяці, оскільки навіть для тих представників адміністрації, які прагнули припинити підтримку України, стало очевидно, що Путін не зацікавлений у підході Трампа до досягнення мирного врегулювання війни. Подібні заяви Трамп робив наприкінці квітня та на початку травня — тоді він також натякав на можливість запровадження нових санкцій проти Росії.