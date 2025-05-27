Это абсолютно рациональные действия со стороны России

Москва тестирует границы и реакцию Трампа и продолжает повышать ставки, фактически формируя учебник для КНР и других конкурентов США о том, как вести себя с новой администрацией.

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Кремль поднимается по лестнице эскалации, искусственно создавая обстоятельства, устранение которых он сможет продать Трампу как услугу. Это манипуляция.

Россия проверяет, где находится та линия, за которой со стороны Трампа последуют действия.

Для Москвы важно понять, какие инструменты Трамп предпочтет использовать после пересечения этой черты.

Кремлевско-китайская агентура фиксирует, как внутри американской команды развиваются процессы, когда Москва повышает напряженность.

Да, это российское кровавое шоу, но с вполне рациональной целью.

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