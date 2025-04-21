"Ты оставляешь в моем сердце незабываемые воспоминания! До свидания, народ-друг", – этими словами вечером, 27 июня 2001 года, святой папа Иоанн Павел II в аэропорту Львова прощался с Украиной, утверждая, что "с большой тоской" покидает эту землю.

Тогда я был еще в звании рядового и нас направили на обеспечение безопасности молитвы и Божественной литургии Иоанна Павла II в Киеве.

"Никто не может любить больше, чем тогда, когда он за своих друзей свою жизнь отдает", – эти слова Иисуса, записанные в 15-й главе Евангелия от Иоанна, легли в основу проповеди Святейшего отца в ходе его визита.

Но, похоже, с тех пор все изменилось.

В июле 2024 года Тулси Габбард посетила Ватикан для встречи по вопросам "мира и согласия". Нигде не объявленная и не освещавшаяся встреча была организована людьми, имеющими довольно странные контакты. Одним из них был Пьер Луврье.

Вчера в Ватикане неожиданно и срочно оказался Джей Ди Вэнс, который с ненулевой степенью вероятности может стать следующим президентом США. При условии, что папе Франциску уже даже сидеть было сложно, о чем Вэнс сам писал в своих постах.

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Три года стойкости Украины в мире, в котором конструкция власти все еще построена на восприятии "делегирования власти от Бога", имеют значение реформации Мартина Лютера, бросившего вызов папскому престолу, сказав, что каждый сам несет свою ответственность перед Богом за свои поступки. А папство и церковь – коррумпированные посредники, которых между душой и Богом не должно быть.

Кстати, в конце концов реформация была фактически перемелена католической инфраструктурой. Да, конечно, какие-то изменения и какая-то децентрализация произошли. Однако ни у протестантских верующих, ни у англиканских нет такой мощной мировой власти, как у папы. А в 1999 году была подписана Совместная декларация про доктрину оправдания – документ, который нивелирует разногласия между разными церквями.

То есть папа и его престол фактически остаются наместниками Бога на земле, а значит – концепция делегирования власти Господом конкретным лицам остается незыблемой.

Что это значит? Это значит, что если Путин говорит, что хочет Украину – то такова "воля божья", и ограничена она может быть только словом Трампа, потому что его слово – это тоже "воля божья".

По сути, Украина – это и есть новый Мартин Лютер, который ставит весь этот фестиваль под вопрос.

Поэтому это "нарушение основ", которое никому не выгодно, никто не любит. Поэтому Франциску то и дело подбрасывали разные мероприятия и фразочки, которые так терроризировали и раздражали верующих в Украине.

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Если Украина победит – это подорвет "божью волю" Путина. А если нам может быть наплевать на "божью волю" Путина, то в таком случае нас вообще никто не остановит.

Чтобы сломать вам мозг окончательно – подумайте, как лучше перевести на украинский язык словосочетание "free will" (или "свободная воля").

По-латыни это будет liberum arbitrium. Но, имхо, это вообще немного другое.

По-украински нельзя сказать "вільна воля", потому что это "масло масляное". Если воля есть, то она априори не может быть несвободной.

"Воля" – это то, что ломает всю концепцию божественной власти.

А значит – нельзя допустить, чтобы эта "напасть" инициировала народы старой Европы на развитие и вывела их из сытого сна.

Подумайте об этом.

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