Переведено с оригинальной публикации с ведома и разрешения редакции Postimees.ee

Российский диктатор считает себя "победителем" в российско-украинской войне.

По его меркам, он уже "выиграл" войну, поскольку Украина до сих пор не стала членом НАТО, да и ее членство в Европейском Союзе также в ближайшее время невозможно.

Кроме того, Россия захватила промышленные регионы на востоке Украины, а также аннексировала Крымский полуостров на юге страны. И все это было закреплено в Конституции РФ.

Первоначальные цели войны больше не обсуждаются в России, поэтому Путин может свободно представлять ситуацию на поле боя против Украины своим подданным и союзникам, таким как Северная Корея или Иран, как "чистую победу".

В отличие от известной цитаты Кеннеди о том, что "у победы много отцов", Путин не захочет делить славу и величие "победы" ни с кем.

Я не верю, что он когда-нибудь назовет кого-то из российских командиров, причастных к этой войне, полководцами, внесшими важный вклад в его "победу". Ни Сергей Шойгу, ни Валерий Герасимов, ни Евгений Пригожин, лидер армии наемников, который начал чувствовать себя чрезмерно свободным "атаманом" и поплатился за это жизнью, никогда не будут признаны Путиным победоносными военачальниками, которые, возглавляя российские войска или командуя наемными подразделениями, помогли России добиться "успеха" в войне.

Путин объявит о собственной "победе", даже если этой "победы" на самом деле нет. И он представит ее как успех, достигнутый исключительно благодаря его личному стратегическому гению.