Перекладено з оригінальної публікації з відома й дозволу редакції Postimees.ee

Російський диктатор вважає себе "переможцем" у російсько-українській війні.

За його мірками, він уже "виграв" війну, оскільки Україна досі не є членом НАТО, а її членство в Європейському Союзі також неможливе найближчим часом.

Окрім того, Росія захопила промислові регіони на сході України, а також анексувала Кримський півострів на півдні країни. І все це закріплено в Конституції РФ.

Початкові цілі війни більше не обговорюються в Росії, і тому Путін може вільно представляти ситуацію на українському полі бою своїм підданим і союзникам, таким як Північна Корея чи Іран, як "чисту перемогу".

На відміну від відомої цитати Кеннеді про те, що "у перемоги багато батьків", Путін не хоче ділити славу й велич "перемоги" ні з ким.

Я не вірю, що він колись визнав би когось із російських командирів, причетних до війни, як лідерів військ, які зробили внесок у "перемогу". Ні Сергій Шойгу, ні Валерій Герасимов, ні Євген Пригожин, лідер армії найманців, який почав почуватися надмірно вільним "отаманом" і поплатився за це життям, ніколи не будуть визнані Путіним переможними воєначальниками, які, очолюючи російські війська чи командуючи найманськими підрозділами, допомогли росіянам досягти "успіху" у війні.

Путін оголосить про власну "перемогу", навіть якщо цієї "перемоги" насправді немає. Він також представить це як успіх, досягнутий виключно завдяки його особистому стратегічному генію.