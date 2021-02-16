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Павел Казарин: Скованные одной цепью

Павел Казарин: Скованные одной цепью

журналист
16.02.2021, 15:02

Российская власть убивает своих граждан химическим оружием. Сажает в тюрьмы тех, кто сумел выжить. И запрещает несогласным светить в небо фонариками

Я помню, как семь лет назад – вскоре после аннексии Крыма – в России звучали голоса тех, кто требовал справедливых судов, честных чиновников и при этом был не против триколоров над украинским полуостровом.

Эти ребята клеймили неофеодализм, самоуправство силовиков и разоблачали коррупционеров. Они ругали сословность российского общества, осуждали беспредел элит и требовали социальной справедливости. Но аннексию Крыма они называли "присоединением", ссылались на "референдум", а любую попытку дискуссии сводили к сакраментальному "сами виноваты".

Спустя семь лет впору отвечать им тем же самым.

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Они сами виноваты, что так ничего и не поняли. Им казалось, что можно усидеть на двух стульях. Они полагали, что можно поддерживать – или, как минимум, не замечать – военное вторжение своей страны на территорию сопредельного государства. И при этом были уверены, что безумие российской внешней политики не будет дополняться безумием внутренней. Они ошиблись. Будет.

Это было неизбежно хотя бы потому, что решения по "внешним" вопросам и "внутренним" обречены вписываться в общую логику существования российской власти. Если государственный левиафан уверен в том, что сила важнее закона, то он будет поступать одинаково как с соседями, так и с собственными гражданами.

В конце концов, каждый отдельно взятый гражданин страны всегда слабее государственной машины. Он может рассчитывать лишь на правила, которые определяют его отношения с системой. А если вы изначально согласны с тем, что масштабы силы определяют объем прав – то государство неизбежно начинает переписывать правила в свою пользу.

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Если вы считали, что Москва права, когда силой отбирает территории у соседей, то на что вы надеетесь теперь? Если закрывали глаза на кремлевскую ложь по поводу малазийского "Боинга" – то стоит ли удивляться бесчинству российских судов? Если вам было все равно, когда российские власти бросали за решетку чужих граждан – почему вы удивляетесь, что теперь они бросают своих? Какой резон хищнику становиться травоядным, если прежде его поведение вас не заботило?

Семь лет назад Москва ушла на войну. Главная задача которой – переиграть 1991 год. Кремль сам перевел страну на военное положение. Отныне любая претензия на "особое мнение" граничит с предательством. Любое несогласие расценивается как бунт. Любое сомнение воспринимается как неблагонадежность.

Те, кто радовался триколорам над полуостровом, должны были понимать, что они – следующие. В феврале 2014-го Москва перешла на логику военного времени. В которой жестокость внешняя обречена сопровождаться жесткостью внутренней. В которой цель оправдывает средства. В которой гражданам отведена роль кормовой базы. А у кормовой базы не может быть собственного мнения.

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Российскую конституцию изнасиловали в тот момент, когда включали украинский полуостров в состав страны. И было бы вершиной наивности думать, что теперь правовая система прислушается к голосам недовольных. Джинн из бутылки был выпущен семь лет назад и все, что происходит теперь на улицах российских городов – лишь закономерное следствие этого.

Все разговоры о коррупции, адекватности и верховенстве права имели смысл до перехода России на военную логику существования. Но если семь лет назад вы не видели особых проблем в появлении триколоров над крымскими органами власти – то не стоит удивляться той реальности, которая догнала вас в 2021-м. Это всего лишь звенья одной и той же цепи. Которой Кремль теперь приматывает собственных граждан к звенящей от напряжения вертикали власти.

Потому что бумеранги всегда возвращаются.

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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