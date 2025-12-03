Отдельно стоит еще раз обратить внимание на Китай. Накануне встречи Кушнера-Виткоффа с Путиным в Москву прибыл Ван И и что-то передал Шойгу

Переговоры в Москве. Почему пора начать говорить о финансировании Украины до 2030 года.

Переговоры закончились ничем. Точнее, стороны, судя по словам Ушакова, обсудили финансовые и, можно предположить, санкционные вопросы будущего соглашения.

Здесь нечего долго расписывать — это было прогнозируемо, поскольку американцы на переговорах в Майами не акцентировали территориальный вопрос, который является базовым и для Трампа, и для Путина.

Похоже, американцы действительно несколько изменили стратегию: сначала они обсуждают с россиянами все важное для них, а затем будут дожимать нас по территориям.

Отдельно стоит еще раз обратить внимание на Китай. Накануне встречи Кушнера-Виткоффа с Путиным в Москву прибыл Ван И и что-то передал Шойгу. Что именно он передал — можно лишь догадываться. Но это точно было "зондирование российской позиции" на предмет того, насколько далеко россияне готовы зайти в торгах с США по вопросам сотрудничества по Северному пути и арктическим полезным ископаемым (углеводороды и редкоземы).

Также не стоит забывать о визите Макрона в Китай, где неизбежно будут говорить о гарантиях безопасности для Европы и об Украине в этом контексте.

Что должно тревожить нас уже сейчас? Базовый вопрос — деньги. И не только на 2026 год, а в целом на следующие как минимум пять лет.

Если мы идем по сценарию ускоренного завершения войны (если США и РФ договорятся), единственными гарантиями нашей безопасности могут быть гарантии нашего финансирования и продажи оружия. А об этом, похоже, вообще никто не говорит. Ни 28 пунктов Виткоффа, ни сокращенный вариант, подготовленный в Швейцарии, вообще не об этом.

А без внешних денег — мы Зимбабве.

