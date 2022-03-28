Переговоры с РФ. Есть два сценария: постоянная война или исторически явный распад России

Написано в соавторстве с Илоной Сологуб, научным редактором Вокс Украина

Западные СМИ и политики продолжают обсуждать мирные переговоры России и Украины. В этом они напоминают комментатора шахматной игры, который все еще размышляет о ситуации на доске, тогда как один из соперников бьет второго доской по голове.

Эти комментарии показывают нехватку понимания процессов в Украине.

Вряд ли кто-нибудь ожидает приемлемых результатов от переговоров Украина/Россия.

Позиции сторон понятны: Россия хочет безусловной капитуляции, а Украина – сохранить свой суверенитет.

Однако переговоры продолжаются по разным причинам.

Украине нужны "зеленые коридоры" для эвакуации людей, поэтому она использует даже малейший шанс на прекращение огня.

С другой стороны, Россия использует переговоры, чтобы еще раз озвучить свою ложь о "нейтральном статусе", "демилитаризации" и "денацификации", которые на самом деле означают стирание Украины с лица Земли.

Некоторые западные наблюдатели предполагают, что Украина может сделать "небольшие" уступки, но они не замечают, что эти "небольшие" уступки на самом деле также являются потерей суверенитета.

Например, возьмем нейтральный статус или отказ от присоединения к НАТО.

Стремление Украины к НАТО зафиксировано в нашей Конституции. Поэтому для выполнения данного требования необходимо голосование Верховной Рады на двух сессиях – сначала ½, а затем ⅔ голосов. Это также будет означать, что Россия влияет на Конституцию Украины.

В недавней статье в Financial Times приведено два других "компромиссных требования":

1. "Изменение наименований улиц, названных в честь украинских партизан, которые вместе с нацистской Германией боролись против СССР во Второй мировой войне".

2. "Свертывание законов, ограничивающих использование русского языка".

Во-первых, Украинская повстанческая армия боролась против нацистской Германии и СССР так же, как, например, польская Армия Крайова.

Во-вторых, названия улиц – это ответственность местных властей. Следовательно, эта "небольшая уступка" на самом деле означает, что Россия будет влиять на решение местных советов.

В-третьих, использование украинского языка определяется законами. "Свертывание" этого направления будет означать влияние России на украинское законодательство.

Если это не потеря суверенитета, то что тогда?

Кроме того, Россия начала войну под предлогом "защиты русскоговорящих". Понятно, что это ложь, но, помогая украинцам перейти на родной язык, мы оставляем все меньше оснований для такой лжи (согласно довоенным опросам, 78% украинцев считали украинский язык родным, тогда как в повседневной жизни им пользовались около 50%).

На самом деле Россия хочет уничтожить Украину, тогда как Украина хочет существовать – и здесь невозможно найти компромисс.

Следовательно, вместо поиска признаков компромисса западные СМИ и политики должны сконцентрироваться на двух связанных вопросах.

Во-первых, как помочь Украине победить? (или – как победить Россию?)

Ответы известны: увеличить военную поддержку Украины, наложить самые строгие санкции на Россию, включая энергетическое эмбарго, исключить Россию из международных организаций, наложить персональные санкции на российских олигархов и госслужащих.

Во-вторых, что случится с Россией после победы Украины?

Здесь можно рассмотреть несколько сценариев.

Сценарий 1. Россия распадется на несколько независимых государств.

Если это кажется невозможным, вспомните, что никто не ожидал развала СССР (41-й президент США Джордж Буш-старший в свое время даже произнес свою знаменитую "chicken Kyiv speech", осудив украинский "национализм").

Тот факт, что мы не слышим голосов чеченцев, татар, бурят и других наций, не означает, что они счастливы в тюрьме народов.

Сценарий 2. Государственный переворот в России.

Кто-то из ближнего круга российского тирана Владимира Путина может устранить его с поста президента и начать переговоры с Западом о снятии санкций.

Если Запад на это согласится, новое нападение России на Украину будет только вопросом времени. Через несколько лет, когда Россия отстроит свою армию на западные средства, она нападет снова.

Сценарий 3. Народное восстание и свержение путинского режима.

Этот маловероятный сценарий приведет к хаосу в России, который в свою очередь выльется либо в ее распад (сценарий 1), либо в выборы какого-то "нового лица", например, российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Это в конечном счете приведет к сценарию 2, только в более отдаленном будущем. Это вытекает из отсутствия демократических традиций в России. В то время как украинская демократия уходит корнями в казацкие государства XIV-XVI веков, и за последние 30 лет Украина трижды защищала ее на революциях (1991-го, 2004-го, 2014-го), Россия имела что-то похожее на демократию только в начале 90-х, после чего провозгласила первого президента РФ Бориса Ельцина "царем" и радостно приветствовала его преемника – Владимира Путина – "победившего" на безальтернативных выборах.

Итак, фактически есть только два сценария: постоянная война или исторически определенный распад России.

Свободный мир должен быть готов к любому из них.

Среди прочего, нужно ответить на важный дополнительный вопрос: что делать с российским ядерным арсеналом?

Эти вопросы действительно важны. Эти вопросы нуждаются в стратегическом мышлении и силе духа.

Почему бы не сфокусироваться на них, вместо того, чтобы думать, от чего Украина может отказаться, чтобы Путин мог выйти из тупика?

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