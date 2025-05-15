Несколько соображений относительно переговоров в Стамбуле.

1. Нельзя не отметить парадокс совершенно разных делегаций со стороны РФ – та, которая была на встречах с американцами, и та, которая заявлена сейчас на переговоры в Стамбуле. Полностью разный состав. Это означает, что либо тогда, либо сейчас (или и тогда, и сейчас) Россия "валяет дурака". То есть ставила/ставит совсем другие задачи вместо переговоров о прекращении войны.

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2. О "стамбульском составе". Наряду со странной персоной Мединского, который занимался и занимается псевдоисторическим обоснованием российской войны против Украины (в духе "страданий юного Вертера") и публично демонстративно разрезал в 2022 году банковские карточки (типа — РФ не боится санкций), наличие двух представителей "военного крыла" хотя бы допускает, что будет обсуждаться вопрос линии разграничения (для перемирия на суше).

3. Помимо состава делегаций, который Россия сознательно со своей стороны занизила (возможно, чтобы нельзя было сразу принять решение, это допускало бы только высокий уровень представительства), имеет значение и то, о чем пойдет речь на самих переговорах. Заявленная позиция Украины, Европы, США относительно необходимости 30-дневного перемирия предполагает обсуждение проблематики, связанной именно с перемирием – а не с "первопричинами" со стороны РФ (озвученных в последние месяцы или звучавших в марте-апреле 2022-го). Юридический статус территорий и сокращение военного потенциала Украины не входит в рамку обсуждения перемирия.

Хочется надеяться, что переговоры в Стамбуле, даже если непосредственно сегодня/завтра там не будет принято хоть какое-то решение, все же станут определенной транзитной точкой – или для движения к перемирию, или для дальнейшего усиления санкционного давления на РФ.

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